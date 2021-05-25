На ВДНХ построят бесплатный спортивный урбан-парк. Как он будет выглядеть (фото)

Проект урбан-парка в Киеве. Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

На столичном ВДНГ в пятницу, 28 мая, начнутся подготовительные работы по строительству одного из спортивных объектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" – современного урбан-парка для занятий спортом и уличными культурами.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Урбан-парк в Киеве будет создан в рамках программ "Большая стройка" и "Здоровая Украина", инициированных президентом Владимиром Зеленским. Чтобы быть здоровыми и заниматься спортом, украинцам не обязательно покупать абонементы в финтес-залы. Мы создаем доступную, а главное интересную и разнообразную инфраструктуру", – написал в Facebook замглавы ОП.

Урбан-парк будет включать бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и ​​паркура, клаймбинга, детские урбан-локации и столы для тенниса. Здесь также регулярно будут проводить баттлы и джемы уличных культур.

Для посетителей все локации урбан-парка будут бесплатными.

"Уже точно знаю, что урбан-парк станет одной из любимых локаций для киевлян. Лично тоже жду с нетерпением. Он точно не оставит равнодушным никого – даже тех людей, которые никогда спортом не занимались", – написал Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко уже сообщал, что в 2021 году в Украине стартовала еще одна программа, инициированная президентом Владимиром Зеленским, – "Большая реставрация". В рамках этой программы планируется за три года восстановить 150 объектов культурного и исторического наследия, а также прилегающую к ним инфраструктуру.