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На въезде в Киев образовалась 10-километровая пробка — в чем причина (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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4 июля, 00:40
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Люди не могут въехать в столицу
Под Киевом большая пробка/Фото: коллаж: "Сегодня"
Под Киевом большая пробка/Фото: коллаж: "Сегодня"

На въезде в Киев со стороны Борисполя — 10-километровая пробка. За 2 часа машинам удалось просунуться вперед только на 2 километра.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Подробности

"На въезде в Киев со стороны Борисполя — 10-километровая пробка. За 2 часа проехали 2 км. В 23:00 пускать автомобили в город прекратили. По предварительной информации, это связано с фильтрационным мероприятием, про которое сегодня писал глава райадминистрации Борисполя", — говориться в сообщении.

Некоторые люди пишут, что им приходиться стоять в пробке в автомобиле с детьми. Сообщают, что пускают только военных, а также тех, у кого есть пропуски. Причини всего этого — комендантский час, после которого въезд в столицу Украины запрещен.

Telegram-каналы пишут, что в полиции говорят, что водителям придется ожидать наступления утра, чтобы попасть в город. Кроме легковых автомобилей также в очереди бензовозы.

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В Киевской области будут проводить фильтрацию населения

С 3 июля в Бориспольском районе Киевской области правоохранители начали проводить фильтрационные мероприятия, в результате которых возможно ограничение движения транспорта и проверка документов у населения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава района Руслан Дяченко.

"При проведении мероприятий в отдельных микрорайонах Борисполя возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", — заявил он.

Также он призывал жителей области сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

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Начальник полиции Бориспольского района на своей странице в Facebook написал, что такие мероприятия направлены на обеспечение правопорядка, проверку подозрительных лиц и выявление диверсионно-разведывательных групп.

По его словам, для отработки задействован личный состав Бориспольского РУП, работники БПП в городе Борисполь, военные, сотрудники СБ, представители местных общественных формирований.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что СБУ назвала российских командиров, которые приказали расстрелять жителей Киевской области. Также мы писали, что под Киевом нашли очередное массовое захоронение жертв оккупантов.

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