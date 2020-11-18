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На "Вокзальной" появится второй выход и велопарковка

18 ноября, 11:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Велопаркинг будет закрытого типа

В Киеве на станции метро "Вокзальная" появится велосипедный паркинг и дополнительный вестибюль в метрополитен.

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Об этом сказано на официальном сайте Prozorro.

Отметим, что станция метро "Вокзальная" является частью транспортно-пересадочного узла, где сконцентрировано расположение остановок междугородных поездов и пригородных электропоездов, троллейбуса, автобуса и скоростного трамвая.

"Техническим заданием тендерной закупки предусмотрено устройство вестибюля второго входа на станцию ​​метрополитена "Вокзальная" со стороны площади Вокзальной и улицы Симона Петлюры и выход к пригородным электропоездам", – говорится на сайте.

Также в задании на проектирование предусмотрено в составе второго вестибюля станции "Вокзальная" устроить велосипедный паркинг закрытого типа не менее чем на 50 конструкций велопарковок с отдельным входом и удобным подъездом и подходом к нему. Там поместится порядка 100 велосипедов.

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Фотографии закрытых велосипедных паркингов на транспортно-пересадочных узлах за рубежом.
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"Велосипедный паркинг должен стать удобным дополнением транспортно-пересадочного узла на Вокзальной площади для тех, кто планирует добираться на работу или учебу вблизи со станцией велосипедом", – добавляют в Prozzoro.

Фотографии закрытых велосипедных паркингов на транспортно-пересадочных узлах за рубежом.

Напомним, Кабмин официально разрешил движение велосипедов по полосе движения маршрутных транспортных средств.

Ранее мы писали, что в Киеве на Отрадном появилась новая полоса для велосипедистов.

Видео: Сегодня

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Киев паркинг вокзальная велосипедисты

Источник: Сегодня

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