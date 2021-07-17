На всех пляжах Киева запретили купаться. Что произошло

Эксперты пока не рекомендуют купаться в Киеве – это может быть опасно для человека

На всех киевских пляжах нельзя купаться / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 17 июля на всех муниципальных пляжах запретили купаться и вывесили красные флаги. Однако такие меры ввели для профилактики.

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Об этом сообщили в КП "Плесо".

Власти присвоили всем 14 официальным пляжам Киева временный статус "Не купаться". Когда снимуть ограничения – пока не известно.

В то же время на берегу отдыхать можно.

Почему в воде лучше не купаться?

Из-за аномальной жары началось активное "цветение" воды. Там размножаются сине-зеленые водоросли, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Из-за этого в воде стает слишком мало кислорода и рыба может погибнуть.

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Если начнется мор рыбы, качество воды существенно ухудшится и купание станет опасным для человека.

Напомним, ранее в Киеве на всех пляжах обнаружили кишечную палочку.

Кроме того, на пляжах Николаева нашли кишечную палочку. Мы писали, чем она опасна.