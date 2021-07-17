На всех пляжах Киева запретили купаться. Что произошло

На всех киевских пляжах нельзя купаться / Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве с 17 июля на всех муниципальных пляжах запретили купаться и вывесили красные флаги. Однако такие меры ввели для профилактики.
Об этом сообщили в КП "Плесо".
Власти присвоили всем 14 официальным пляжам Киева временный статус "Не купаться". Когда снимуть ограничения – пока не известно.
В то же время на берегу отдыхать можно.
Почему в воде лучше не купаться?
Из-за аномальной жары началось активное "цветение" воды. Там размножаются сине-зеленые водоросли, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Из-за этого в воде стает слишком мало кислорода и рыба может погибнуть.
Если начнется мор рыбы, качество воды существенно ухудшится и купание станет опасным для человека.
Напомним, ранее в Киеве на всех пляжах обнаружили кишечную палочку.
Кроме того, на пляжах Николаева нашли кишечную палочку. Мы писали, чем она опасна.