На выходных в Киеве автобусы и троллейбусы поменяют движение – маршруты

Транспорты изменят маршруты из-за работы продовольственных ярмарок в городе

Транспорт поменяет маршрут 4 и 5 декабря / Коллаж "Сегодня"

4 и 5 декабря в Киеве изменят маршруты некоторые автобусы и троллейбусы. Все из-за продовольственных ярмарок, которые пройдут на ул. Сержа Лифаря, ул. Голосеевская, ул. Героев Севастополя, ул. Иорданский и ул. Татарской.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

Реклама

Какие автобусы и троллейбусы поменяют свои маршруты

Будут изменены маршруты автобусов №№ 2, 39, 61, 98 и троллейбусов № 34. 5 декабря будет изменен маршрут автобусов №31.

Как будет ездить общественный транспорт

С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) движение маршрутов будет организовано:

– автобус №2 от ул. Булгакова по просп. Отрадного по действующему маршруту, далее – бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Героев Севастополя и ул. Академика Стражеско) – ул. Академика Каблукова, далее по действующему маршруту;

Реклама

– автобус №61 по трассе: ул. Радунская (в обратном направлении – ул. Радунская – ул. Лисковская – ул. Милославская) – ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Сержа Лифаря – ул. Николая Закревского – ул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – ул. Николая Кибальчича – бульв. Перова – ул. Ивана Микитенко (в обратном направлении ул. С. Стальского) – ул. Радужно – зал. пл. "Троещина";

– автобус № 98 по трассе: ул. Радунская – ул. Будищанская ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Сержа Лифаря – ул. Пуховская – ТЭЦ-6;

– автобус № 39 в направлении ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорская – ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующей трассе движения;

Реклама

– троллейбус № 34 по трассе: ул. Северная – просп. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – просп. Степана Бандеры;

– автобус № 31 от ст. м. "Политехнический институт" до ул. Багговутовской по действующей трассе, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Татарская – ул. Нагорная, дальше по действующей трассе.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

Раньше мы писали: