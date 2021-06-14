На выходных вакцинации не будет: на этой неделе в МВЦ будут прививать в четверг и пятницу

Вакцинацию перенесли на будни через Троицу. Тем, кто уже записался на субботу и воскресенье предложат прийти в другой день

Фото: "Сегодня"

Массовая вакцинация в Киеве будет проходить в четверг и пятницу, 17 и 18 июня в Международном выставочном центре. Прививание перенесли на этой неделе из-за официальных "длинных" выходных на Троицу.

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Для удобства живую очередь у МВЦ 17-18 июня будет транслироваться в прямом эфире на facebook странице helsi.me и в телеграмм-канале . Таким образом, можно будет наблюдать как будет продвигаться живая очередь и планировать свое время на посещение МВЦ.

"В МВЦ будет действовать" живая "очередь и очередь по предварительной записи. Живая очередь проходит достаточно быстро. Все желающие вакцинироваться обязательно получат свое прививки. Также, со всеми пользователями, которые записались на 19-20 июня, уже контактирует наш колл-центр и предлагает заблаговременно зарезервированы даты и места для вакцинации ", – рассказал Евгений Донец, СЕО Сервиса Helsi.mе.

Записаться на вакцинацию на четверг и пятницу можно будет через сервис Helsi.me во вторник утром 15 июня. Чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно зайти по прямой ссылке на сайт helsi.me и выбрать день и время. Подтверждение записи отправят в смс. Его нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом, ИНН и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

Прививки проводят в выходные в Международном выставочном центре (павильон №4) возле станции метро "Левобережная" по адресу: Броварской проспект, 15. Вакцинация против COVID-19 происходит бесплатно по государственной программе. Для быстрого прохождения процедуры желательно иметь подписанное с семейным врачом декларацию.

Напомним, на "Сегодня" существуют подробная инструкция как записаться на вакцинацию в МВЦ онлайн на выбранное время и не стоять в живой очереди.

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