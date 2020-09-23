Над Киевом пролетели уникальные десантные самолеты США (видео)

В Киеве над Днепром состоялся полет уникальных американских десантных конвертопланов CV-22B Osprey. Акция проходила в рамках украино-американских учений.

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Самолеты принимают участие в совместных учениях Сил специальных операций двух стран, сообщили на официальном Twitter американского посольства.

Полет этих необычных летательных аппаратов можно было наблюдать в разных точках Киева – над Оболонской набережной, Почтовой площадью, с Пешеходного моста, Гидропарка, Арки Дружбы народов и памятника основателям столицы.

Видео: Telegram-канал "Життя Оболонського району"

Стоит отметить, что CV-22B Osprey – это воздушное судно, которое сочетает в себе отдельные преимущества самолета и вертолета. Конвертоплан находится на вооружении только Военно-воздушных сил США.

С момента поступления на службу в ВВС и Корпус морской пехоты эти летательные аппараты использовали в рамках операций по транспортировке и эвакуации в Ираке, Афганистане, Ливии и Кувейте.

Видео: Telegram-канал PavlovskyNEWS

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Уникальность конвертопланов состоит в том, что на них установлены поворотные турбовинтовые двигатели с винтом. При взлете и посадке винты устанавливаются горизонтально, как у вертолета, а при переходе в полет по маршруту в течение нескольких секунд наклоняются на 90 градусов. В среднем, более 75% времени CV-22B Osprey используется в самолетном режиме.

Стоит напомнить также, что совместные военные учения украинцев и американцев проходят уже несколько дней. В них принимают участие американские самолеты MC-130J Commando II и CV-22 Osprey, прикомандированные к 352-му полку Сил специальных операций Великобритании.

Видео: Telegram-канал KievMap

Интересно, что в подписях к видео их авторы признаются, что у них сложилось впечатление высадки "звездного десанта", а также с юмором предполагают "начало американской оккупации Киева".

Ранее мы сообщали, что в Украине стартовали самые масштабные в 2020 году военные учения "Rapid Trident-2020".

Также напомним, на границе Украины начались российские учения "Кавказ 2020".

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