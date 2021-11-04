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"Надеемся, украинцы разберутся". США заявили о причастности России к маршу антивакцинаторов в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 ноября, 21:45
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Американский дипломат убежден – именно Россия финансировала проведение массовых протестов
США обвинили Россию в организации марша антивакцинаторов.
США обвинили Россию в организации марша антивакцинаторов. / Фото: Коллаж: Сегодня

США допускают причастность России к организации и проведению акции антивакцинаторов в центре Киева. Идентичный протест с идентичными лозунгами и плакатами происходил также в Кишиневе.

Об этом заявил спикер посольства США в Украине Дэниел Ленгенкемп во время брифинга, пишет Укринформ.

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Дипломат отметил, что эта группа противников вакцинации распространяет антивакцинальные месседжи и в социальных сетях Украины, Молдовы и стран Балтии.

"По серьезным свидетельствам, месседжи, которые распространяет эта группа, очень совпадают с российскими нарративами, включая заявления о том, что украинцы и россияне – это "один народ". Протестующие говорили, что получали денежную поддержку из частных источников в России", – заявил Ленгенкемп.

По словам спикера американского посольства, устроившая протест группа антивакцинаторов не руководствуется интересами Украины и украинского народа.

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"Мы надеемся, что украинцы хорошо разберутся, что представляет собой эта группа", – сказал Ленгенкемп.

Марш и его требования

В Киеве 3 ноября проходила акция противников вакцинации против коронавируса. Они требовали:

  • Отмену карантина и принудительной вакцинации.
  • Создание народной комиссии по мониторингу.
  • Призывали начать расследование и узнать, чем вакцинируют людей.

Кроме того, антивакцинаторы перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

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Волну протестов подхватили и в других городах, например, в Одессе и Запорожье. Там даже быть стычки с полицией.

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