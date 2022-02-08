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"Нанотехнологии": в Киеве дорожники латали ямы с лужами (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 20:39
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В сети возмутились таким "ремонтом" дороги
Коммунальщики латали ямы прямо с лужами/Фото: коллаж: "Сегодня"
Коммунальщики латали ямы прямо с лужами/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве дорожная служба в очередной раз отметилась проведением ремонтных работ. Коммунальщики латали ямы без соблюдения соответствующих норм.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Киев оперативный".

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Автор видео утверждает, что коммунальщики латали ямы прямо с лужами. Процесс был снят на улице Вишняковской в Дарницком районе города.

"Блин, ну есть же там различные компрессоры и т. д. (в том числе на балансе ШЭУ)... Чего бы просто не выдуть ту воду из лужи на время ямочного ремонта? Может бы, хоть немного дольше продержался тот многострадальный асфальт", — пишет автор публикации.

Люди в комментариях возмутились таким "ремонтом". Некоторые уже даже не удивляются.

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  • "Разрыв мозга… классика ямочного ремонта".
  • "Нанотехнология".
  • "Ямочный ремонт неэффективен, с водой он или без... Он просто не работает. Он эффективен на три-четыре дня, максимум – недели три".
  • "Так это же новая технология! Водобетон".

Похожие случаи

  • В Святошинском районе Киева коммунальщики решили устроить ремонт дороги во время снегопада. Очевидцы сняли на камеру, как работники засыпали ямы на улице Литвиненко-Вольгемут.
  • В Одесской области асфальт укладывали прямо на лед во время снегопада. Заблаговременно подрядную организацию официально предупредили, что погода ухудшится.
  • В Бортничах коммунальщики решили устроить ремонт дороги во время снегопада. Очевидцы сняли на камеру, как работники засыпали яму на улице Автотранспортной.

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