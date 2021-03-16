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Нас не догонят! Эпичная погоня патрульных за доставщиком еды на скутере в Киеве (видео)

16 марта, 14:59

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В патрульной полиции Киева рассказали, удалось ли остановить скутериста

Сеть взорвало видео погони полицейских за скутеристом, который работает доставщиком еды на Березняках. Водителю скутера удалось удрать от полиции, хотя он умудрился несколько раз нарушить правила дорожного-движения маневрируя по Днепровской набережной.

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Довольно резко его подрезали и сотрудники патрульной полиции, пытаясь остановить.

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что полицейским так и не удалось остановить скутериста, он удрал.

"К сожалению, нашим сотрудникам так и не удалось догнать этого водителя. Когда участник дорожного движения не останавливается на требование полицейского, то это является административным нарушением. Но в таких случаях патрульные не могут использовать спецсредтва. К тому же, автомобиль не такой маневренный, как скутер или мотоцикл. На этом транспортном средстве отсутствовал номерной знак, и водитель не останавливался на требование полицейских", – пояснили нам в патрульной полиции Киева.

За такое нарушение на место не вызывали следственно-оперативную группу. То есть, водитель скутера остался безнаказанным.

Впрочем, в патрульной полиции Киева говорят, что уже начали проводить рейды по скутеристам. Вскоре на улицах города возобновит работу мотопатруль полиции, что позволит более тщательно контролировать водителей мопедов и скутеров.

Ранее мы писали, что в Оболонском районе столицы, на площади Шевченко, патрульные устроили погоню со стрельбой.

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Киев ракета погоня патрульная полиция

Источник: Сегодня

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