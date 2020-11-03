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Нас ждет "легкий локдаун". В Киеве могут ввести "карантин выходного дня"

3 ноября, 17:03

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Такой карантин могут ввести только по решению Кабмина

Из-за резкого роста больных коронавирусом в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

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Как пояснили сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева, ввести такой карантин могут лишь по решению Кабинета министров Украины.

"Введение карантина выходного дня – это инициатива парламентского комитета по охране здоровья. Ее поддержал Кабмин. Это так называемый легкий локдаун на выходные дни. Если его утвердят завтра на заседании Кабмина – мы будем его выполнять", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, конкретные требования документа еще неизвестны, они сейчас еще готовятся. Требования будут прописаны в постановлении Кабмина и если их завтра примут, то они будут обязательны к выполнению на территории всей Украины.

"Лично я считаю, что это малоэффективный метод борьбы с пандемией, который можно внедрять. "Карантин выходного дня" лишь предусматривает уменьшение социальной активности людей, но не больше. Например, люди не смогут в выходные дни посещать торговые центры или рестораны. В некоторых странах ввели такие ограничения, но пока никто не может сказать об эффективности такого новшества", – отмечает Олег Рубан.

Также пока неизвестно, кто и как будет контролировать соблюдение "карантина выходного дня", ведь возле каждой квартиры не поставишь полицейского.

Напомним, с такой инициативой выступил народный депутат Украины Михаил Радуцкий. По мнению депутата, локдаун в стране вводить никто не планирует, а "карантин выходного дня" люди якобы могут спокойно переносить, ограничив на субботу и воскресенье любые контакты.

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Ранее мы писали, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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