Насколько станции Киевского метро доступны для людей с инвалидностью: карта

3 декабря – Международный День людей с инвалидностью. Впервые о нем заявила в 1992 году Генеральная Ассамблея ООН. Проведение этого дня на Украине установлено Указом Президента от 27 ноября 1993 года № 566/93. "Сегодня" решил рассказать, как воспользоваться метро людям с ограниченными возможностями.
Ведь этот день подчеркивает необходимость достижения полного обеспечения равных прав инвалидов и их участия в жизни общества. Отметим, что 6 октября 2005 года был принят закон "О реабилитации инвалидов в Украине", которым определены основные принципы создания правовых, социально-экономических, организационных условий для функционирования системы поддержки физического, психического и социального благополучия инвалидов.
Как спуститься в метро людям с ограниченными возможностями
Передвигаться людям с инвалидностью в Киеве сложно, но это возможно. Ведь 14 станций Киевского метрополитена полностью приспособлены для передвижения лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, в частности, оборудованы лифтами и подъемниками:
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- "Вырлица" – четыре лифта, три специальных подъемника;
- "Бориспольская" – два лифта, два специальных подъемника;
- "Красный хутор" – девять лифтов;
- "Демеевская" – два лифта, два специальных подъемника;
- "Голосеевская" – три лифта;
- "Васильковская" – четыре лифта, два специальных подъемника;
- "Выставочный центр" – два лифта;
- "Ипподром" – пять лифтов;
- "Теремки" – четыре лифта;
- Второй выход на станции "Дарница" – один специальный подъемник;
- Второй выход на станции "Лесная" – два специальных подъемника;
- "Левобережная" – два специальных подъемника;
- "Святошино" – три лифта, три специальных подъемника;
- "Сырец" – один пандус.
Также можно воспользоваться лестничным гусеничным подъемником LG 2004 на трех станциях, а именно: "Крещатик", "Академгородок" и "Позняки".
Также в вестибюлях шести пересадочных станций Киевского метрополитена есть рельефнографические карты-схемы Киевского метрополитена, которыми могут воспользоваться, наравне с другими, пассажиры с нарушениями зрения.
Отметим, что для безопасного передвижения по подземке пассажир маломобильной группы может заказать сопровождение. Для этого необходимо позвонить по номеру (044) 238-55-11, но не позднее чем за час до запланированного перемещения и сообщить дату, время и маршрут следования в метрополитене для организации сопровождения.