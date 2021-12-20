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Найди отличие: как за год продвинулось строительство метро на Виноградарь (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
20 декабря, 13:14
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В столице не успевают достроить метро на Виноградарь в установленные сроки
В Сети показали строительство метро на Виноградарь
В Сети показали строительство метро на Виноградарь / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве который год продолжается строительство новых станций метро на Виноградарь. В Сети показали, что за целый год ничего не изменилось.

Фото опубликовал киевский блогер Олег Тоцкий в Telegram.

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Никак не могут достроить станции "Мостицкую" и "Проспект правды".

"Участки 214 и 213 метро на Виноградарь. Ровно год назад я сделал эти кадры, да так их и не опубликовал тогда. На всем протяжении трассы метро от Северо-Сырецкой до просп. Правды за этот год ничего не изменилось, а на фото можно увидеть последние признаки жизни на площадках", – написал он.

Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий | Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий / Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий | Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий / Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий | Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий / Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий | Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий / Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий | Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий / Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий | Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий / Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий | Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий / Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий | Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий / Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий | Фото: Facebook
Строительство метро на Виноградарь. Фото: Олег Тоцкий / Фото: Facebook
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Сколько еще денег выделят на строительство метро?

Мэр говорил, что главный подрядчик строительства "Киевметрострой" не выполнил работ на вышеуказанную сумму.

"Поэтому дополнительные средства "Киевметрострой" получит только тогда, когда выполнит уже проплаченные нами работы. На достройку этих станций город запланировал выделить в следующем году 841 миллион гривен", – заявил Кличко.

Сейчас работы по строительству станций метро на Виноградарь продолжаются в усиленном режиме. Пока готов только один тоннель от станции "Мостицкая" до "Сырца". Второй тоннель пока не начали строить – идет подготовка. Его, как и предыдущий тоннель, будет прокладывать немецкий проходческий щит "Галина".

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