Не берут украиноязычных: в Киеве компания попала в громкий скандал (фото)

В Киеве мужчине отказали в собеседовании при приеме на работу из-за того, что он не захотел общаться исключительно на русском языке в коллективе. В результате в Сети разгорелся скандал.
Об этом сообщил Богдан Мельник на странице в Facebook.
Детали скандала
На фото опубликованной переписки можно увидеть, что мужчине отказали в следующем этапе собеседования, потому что в коллективе компании разговаривают на русском языке, а он отказался это делать. Киевлянин заявил, что будет использовать его только как иностранный язык.
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"Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании, которая имеет офисы в 6 городах Украины, исключительно потому, что я говорю по-украински. Мне отказали в следующем этапе собеседования только потому, что я говорю по-украински в Украине. И это киевский офис. Зашквар, возмущение и куча других эпитетов в мыслях", – написал Богдан Мельник.
Скриншот переписки с сотрудницей компании
В Сети негодуют
Пользователи Сети возмутились поведением компании и высказали свое мнение в комментариях:
- "Вот это зашквар"
- "Такое вообще бывает?"
- "Ого, не ожидал, что такое может быть сегодня, еще и в айтишке, прям интересен дальнейший диалог"
- "Это пи***ц. Эта компания должна быть в черном списке всех украинских программистов"
- "Это же криминал! Это дискриминация"
В Киеве таксист отказался везти пассажиров из-за украинского языка
В Киеве таксист отказался везти пассажиров из-за того, что женщина заявила, что ненавидит украинский язык. Водитель попросил покинуть салон машины.
Во время поездки пассажирка заявила, что ненавидит украинский язык. После этого таксист остановил машину и попросил женщину и ее спутника покинуть салон. Водитель сказал, что не будет везти их из-за такого отношения к государственному языку.
В результате пассажир начал оскорблять таксиста и угрожать ему.
Водитель еще раз попросил пассажиров покинуть салон и отдал деньги за поездку. В конце мужчина назвал таксиста "националистом" и "тварью".