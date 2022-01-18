Не берут украиноязычных: в Киеве компания попала в громкий скандал (фото)

"Это же криминал! Это дискриминация", – возмутились в Сети люди

В столице произошел языковой скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве мужчине отказали в собеседовании при приеме на работу из-за того, что он не захотел общаться исключительно на русском языке в коллективе. В результате в Сети разгорелся скандал.

Об этом сообщил Богдан Мельник на странице в Facebook.

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Детали скандала

На фото опубликованной переписки можно увидеть, что мужчине отказали в следующем этапе собеседования, потому что в коллективе компании разговаривают на русском языке, а он отказался это делать. Киевлянин заявил, что будет использовать его только как иностранный язык.

"Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании, которая имеет офисы в 6 городах Украины, исключительно потому, что я говорю по-украински. Мне отказали в следующем этапе собеседования только потому, что я говорю по-украински в Украине. И это киевский офис. Зашквар, возмущение и куча других эпитетов в мыслях", – написал Богдан Мельник.

Скриншот переписки с сотрудницей компании

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В Сети негодуют

Пользователи Сети возмутились поведением компании и высказали свое мнение в комментариях:

"Вот это зашквар"

"Такое вообще бывает?"

"Ого, не ожидал, что такое может быть сегодня, еще и в айтишке, прям интересен дальнейший диалог"

"Это пи***ц. Эта компания должна быть в черном списке всех украинских программистов"

"Это же криминал! Это дискриминация"

В Киеве таксист отказался везти пассажиров из-за украинского языка

В Киеве таксист отказался везти пассажиров из-за того, что женщина заявила, что ненавидит украинский язык. Водитель попросил покинуть салон машины.

Во время поездки пассажирка заявила, что ненавидит украинский язык. После этого таксист остановил машину и попросил женщину и ее спутника покинуть салон. Водитель сказал, что не будет везти их из-за такого отношения к государственному языку.

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