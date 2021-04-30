Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Не был дома 505 дней: освобожденный из СИЗО Антоненко наконец обнял детей (фото)

30 апреля, 20:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Теперь Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом, но рядом со своими детьми

После освобождения из-под стражи ключевого фигуранта дела Андрея Антоненко, который подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, он сразу поехал домой к семье.

Реклама

Фото опубликовал в Facebook первый командир Антоненко в зоне боевых действий Александр Гагаев.

На снимках счастливый освобожденный из-под стражи Антоненко, который теперь находится под круглосуточным домашним арестом, лежит на диване со своими детьми. Он не был дома 505 дней.

Фото: Александр Гагаев, Facebook

Фото: Александр Гагаев, Facebook

В тренде
"Герои" или "шваль"? В Киеве пройдет марш памяти дивизии СС "Галичина" (опрос)

Реклама

По информации СМИ, прокуратура не дала новых данных о причастности музыканта Андрея Антоненко к убийству журналиста Павла Шеремета, что стало причиной для его освобождения из СИЗО.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", двоюродная сестра погибшего журналиста Павла Шеремета Оксана Мозгунова, прокомментировала освобождение из-под стражи ключевого фигуранта дела Андрея Антоненко. Она опасается, что правды о том, кто убил брата, не удастся узнать.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Весенняя метель накрыла Киевскую область (фото)
Весенняя метель накрыла Киевскую область (фото)Другие новости
В Киеве женщине из-за врачебной ошибки удалили матку: гинекологу сообщили о подозрении
В Киеве женщине из-за врачебной ошибки удалили матку: гинекологу сообщили о подозренииДругие новости
Магазин в смартфоне: онлайн-сервисы
Магазин в смартфоне: онлайн-сервисы "АТБ" сделают процесс покупок простым, безопасным и удобнымДругие новости
Измучила жажда: в Киеве десятки котов устроили потоп в многоэтажке
Измучила жажда: в Киеве десятки котов устроили потоп в многоэтажкеДругие новости
В Киев идут сильные заморозки. Когда похолодает?
В Киев идут сильные заморозки. Когда похолодает?Другие новости
В Киеве до сих пор не переименовали переулок названный в честь депутата
В Киеве до сих пор не переименовали переулок названный в честь депутата "Единой России"Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять