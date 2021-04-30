Не был дома 505 дней: освобожденный из СИЗО Антоненко наконец обнял детей (фото)

Теперь Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом, но рядом со своими детьми

После освобождения из-под стражи ключевого фигуранта дела Андрея Антоненко, который подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, он сразу поехал домой к семье.

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Фото опубликовал в Facebook первый командир Антоненко в зоне боевых действий Александр Гагаев.

На снимках счастливый освобожденный из-под стражи Антоненко, который теперь находится под круглосуточным домашним арестом, лежит на диване со своими детьми. Он не был дома 505 дней.

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По информации СМИ, прокуратура не дала новых данных о причастности музыканта Андрея Антоненко к убийству журналиста Павла Шеремета, что стало причиной для его освобождения из СИЗО.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", двоюродная сестра погибшего журналиста Павла Шеремета Оксана Мозгунова, прокомментировала освобождение из-под стражи ключевого фигуранта дела Андрея Антоненко. Она опасается, что правды о том, кто убил брата, не удастся узнать.