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Не открывают двери. В Киеве на Крещатике замечена загадочная стройка (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 августа, 14:09
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"Улица Крещатик" это памятник архитектуры местного значения и такая переделка здания должна быть согласована с властями
На снимке - улица Крещатик. Фото: коллаж "Сегодня"
На снимке - улица Крещатик. Фото: коллаж "Сегодня"

В самом центре Киева замечен масштабный ремонт. Речь идет о здании по адресу Крещатик, 21. Здесь начался ремонт целого ряда квартир, которые находятся над помещением элитных магазинов.

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Во время одной из репетиций парада, корреспондент "Сегодня" даже заметил рабочего, который с мешком на плечах перемещался по перилам здания. Видно, что работы ведутся в нескольких квартирах этого дома – там поменяли окна и ведутся отделочные работы.

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Напомним, что "Улица Крещатик" это памятник архитектуры местного значения и такая переделка здания должна быть согласована с властями. Тем более оно находиться сразу напротив киевской мэрии.

На снимке изображено место, где проходит ремонт. Фото: "Сегодня"
На снимке изображено место, где проходит ремонт. Фото: "Сегодня"

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В КГГА отмечают, что скорей всего собственники помещений делают ремонт, что вполне допустимо.

"Наши районные инспекторы по благоустройству уже выезжали на место, но им никто не открыл дверь. Это частная собственность. И самовольно заходить в помещение они не имеют права. Инспекторы снова выедут на место, чтобы все-таки поговорить с собственниками и удостовериться в наличии разрешительных документов", – пояснили нам в КГГА.

Вопрос реконструкций исторических зданий в столице

Отметим, что в Киеве большая проблема с состоянием исторических зданий. Многие из них требуют реконструкции. Например, все еще не решена судьба Гостиного двора.

Также есть и другая проблема, когда здания лишают статуса памятника архитектуры или делают это слишком поздно, как это произошло с "Цветами Украины".

Ранее мы писали, что:

  • суд признал виновным бывшего прокурора военной прокуратуры Дарницкого гарнизона, который завладел чужим имуществом. Вор в погонах был приговорен к 7 годам лишения свободы. Ущерб составил 40 тысяч долларов.

  • Коммунальщики нажились на ремонте исторического здания в центре Киева

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