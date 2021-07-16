Українська
$ 27,29
32,24
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Не перевариваю украинский". В Киеве работница IT-фирмы возмутила Сеть

16 июля 2021 11:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Девушка сказала, что украинский язык "мерзкий" и новые нормы ей вообще не нравятся

Девушка возмутилась новыми правилами и попала в скандал. Коллаж "Сегодня"

Девушка возмутилась новыми правилами и попала в скандал. Коллаж "Сегодня"

В Киеве работница IT-фирмы попала в языковой скандал – она возмутилась введением новых норм относительно употребления украинского языка и назвала правила маразмом.

Реклама

Об этом сообщили в Telegram-канале "Катарсис".

Читайте также: В Киеве продавец мороженого избил покупателя из-за украинского языка

В соцсети девушка с никнеймом Анастасия Польских перепостила сообщение о том, что с 16 июля украинского языка будет больше. Она заявила, что это маразм и она не переваривает государственный язык.

Публикация девушки. Скриншот из соцсети

Когда ее публикация вызвала резонанс в Сети, Анастастия ответила, что не любит украинский, потому что он звучит "мерзко". В то же время отметила, якобы "платит налоги в эту страну, в отличие от некоторых".

Ответ девушки возмущенным комментаторам. Скриншот
Реклама

Вскоре девушка удалила публикацию, объяснив это просьбой парня. По ее словам, он не хотел, чтобы Анастасия "унижалась перед больными людьми".

Не пропусти!
В тренде
Коровья голова на крыше. Что известно про месть "герою парковки" в Киеве (фото)
Иномарку изуродовали неизвестные. Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: Катарсис

Тем временем в компании, где работает девушка, обещали разобраться с ситуацией. Там отметили, что не разделяют ее взглядов.

Ответ компании, где работает девушка. Скриншот

После всего этого вместо уже традиционных извинений украинка написала "спасибо за пиар".

Напомним, ранее в такой же скандал попала студентка из Харькова. Она возмутилась тем, что ей нужно писать курсовую работу на украинском языке.

Реклама

Кроме того, 18-летняя жительница Ирпеня Киевской области Диана Калеганова нецензурно высказалась об украинском языке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киеве по Днепру дрейфует дом: ищут владельцев (видео)
В Киеве по Днепру дрейфует дом: ищут владельцев (видео)Другие новости
Цены на аренду квартир в Киеве взлетели до рекорда за год
Цены на аренду квартир в Киеве взлетели до рекорда за годНедвижимость
Полиция нашла школьниц, которые устроили пьянку на кладбище в Киеве (видео)
Полиция нашла школьниц, которые устроили пьянку на кладбище в Киеве (видео)Другие новости
В Чернобыле предлагают выращивать кукурузу для переработки в биогаз
В Чернобыле предлагают выращивать кукурузу для переработки в биогазЭкономика
"Не перевариваю украинский". В Киеве работница IT-фирмы возмутила СетьДругие новости
Видео дня. На Трухановом острове коммунальщик
Видео дня. На Трухановом острове коммунальщик "косил" песокДругие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять