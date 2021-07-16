"Не перевариваю украинский". В Киеве работница IT-фирмы возмутила Сеть

Девушка сказала, что украинский язык "мерзкий" и новые нормы ей вообще не нравятся

Девушка возмутилась новыми правилами и попала в скандал. Коллаж "Сегодня"

В Киеве работница IT-фирмы попала в языковой скандал – она возмутилась введением новых норм относительно употребления украинского языка и назвала правила маразмом.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Катарсис".

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В соцсети девушка с никнеймом Анастасия Польских перепостила сообщение о том, что с 16 июля украинского языка будет больше. Она заявила, что это маразм и она не переваривает государственный язык.

Публикация девушки. Скриншот из соцсети

Когда ее публикация вызвала резонанс в Сети, Анастастия ответила, что не любит украинский, потому что он звучит "мерзко". В то же время отметила, якобы "платит налоги в эту страну, в отличие от некоторых".

Ответ девушки возмущенным комментаторам. Скриншот

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Вскоре девушка удалила публикацию, объяснив это просьбой парня. По ее словам, он не хотел, чтобы Анастасия "унижалась перед больными людьми".

Фото: Катарсис

Тем временем в компании, где работает девушка, обещали разобраться с ситуацией. Там отметили, что не разделяют ее взглядов.

Ответ компании, где работает девушка. Скриншот

После всего этого вместо уже традиционных извинений украинка написала "спасибо за пиар".

Напомним, ранее в такой же скандал попала студентка из Харькова. Она возмутилась тем, что ей нужно писать курсовую работу на украинском языке.

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Кроме того, 18-летняя жительница Ирпеня Киевской области Диана Калеганова нецензурно высказалась об украинском языке.