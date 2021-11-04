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Не помогла даже полиция: появилось видео нападения на журналиста "Сегодня" в Лавре (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
4 ноября, 16:49
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Во время ведения прямой трансляции с места события на журналиста напали несколько мужчин
Игорю Серову не давали работать / Коллаж "Сегодня"
Игорю Серову не давали работать / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 4 ноября, в Киево-Печерской Лавре вспыхнул пожар. На месте ЧП корреспонденту "Сегодня" Игорю Серову не давали работать и выбивали камеру из рук. У нас появилось видео нападения.

Подробности

На место пожара прибыл корреспондент "Сегодня" Игорь Серов. Во время ведения прямой трансляции с места события на журналиста напали несколько мужчин. Они начали хватать его и едва не разорвали ему куртку.

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Корреспондент вызвал полицию. Со временем она приехала, но на видео видно, что нападения продолжается даже во время присутствия копов. Кто были те мужчины, которые отбирали телефон и толкали журналиста, неизвестно.

Что известно о пожаре?

В 13:45 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

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На месте пожара на территории Киево-Печерской Лавры работают спасатели. К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской Лавры", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры ликвидировано в 14:45. Три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна.

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