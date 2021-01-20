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Не попадись! В Украине появился новый вид мошенничества, замаскированный под раздачу денег от "АТБ"

20 января, 12:25

Актуально

Украденные деньги безвозвратно уходят на неотслеживаемые виртуальные счета или в интернет-кошельки

Чем более сложные в финансовом плане времена наступают, тем больше людям хочется верить в чудо (к примеру, в неожиданный выигрыш достаточно солидной суммы денег). Увы, чем большую потребность испытывают граждане в деньгах, тем более доверчивыми и беспечными становятся. Особенно опасно, если в преступной схеме используется что-то знакомое – известная торговая марка или бренд. Такую простую истину давно взяли на вооружение разного рода мошенники. Разумеется, они часто это используют. Каким бы заманчивым и безопасным ни казалось предложение подобных махинаторов, итог участия в аттракционе невиданной щедрости всегда одинаков. Наивный участник теряет свои кровные! Порой очень крупную сумму или даже остается должен банку, в котором имеет кредитку.

Среди свежих примеров – интернет-мошенничество, замаскированное под некую акцию по раздаче денег крупнейшей торговой сетью страны "АТБ". Да-да! Именно раздачу денег, для получения которых не нужно ничего делать. Интересно, что на подставном интернет-ресурсе мошенников мелкая надпись "Представлений бренд не має ніякого відношення до організаторів даної акції! Акція діє до 1 лютого 2021 року" имеется, но на нее мало кто обращает внимание.

Как сообщает издание "Днепровская Панорама", мошенники рассылают сообщения о якобы раздаче призов от лица компании и несметных богатствах, которые можно выиграть, просто перейдя по ссылке. Такие случаи уже были зафиксированы в Днепре. Жертва схемы решает, что угрозы особой нет, ведь в сообщении упоминается название торговой сети, которая работает на украинском рынке розничной торговли более четверти века, имеет доброе честное имя, владеет 1203 магазинами в 24 областях Украины, включая и нашу. И, разумеется, попадается на крючок! Мошенники не гнушаются обманывать даже тех, кто в силу цифровой безграмотности и доверчивости рискует потерять последние деньги.

Нажав на ссылку, человек переходит на созданный ими на скорую руку сайт-пустышку, который оформлен в фирменных цветах "АТБ", хотя и не имеет никакого отношения к компании. Этот ресурс даже размещен на бросовом бесплатном домене.

Расчет мошенников – на азарт и спешку! Человеку предлагают выбрать одну из трех коробочек, и – о чудо! Он якобы стал обладателем 3 тысяч гривен. После еще одного раунда эта сумма и вовсе превращается в 3 тысячи долларов. И вот тут уже начинается игра в минус. Человеку предлагают оплатить скромную сумму (160 грн) за обмен этих денег на гривни. Как водится, перевод денег чем-то осложняется, все время что-то подглючивает или не совсем корректно получается. Когда уже практически решившая, куда потратить "выигрыш" жертва мошенников начинает нервничать, у нее просто выпытывают данные банковской карточки. Да-да, секретный код CVV, номер и срок действия, которые не имеют права спрашивать у вас даже сотрудники банка, выдавшего эту карту!

Стоит ли говорить о том, что узнавшие все эти данные мошенники в считанные секунды без проблем снимают все имеющиеся средства с пластиковой карточки, а если это кредитка – кредитные деньги, которые потом придется вернуть банку. В этом случае рассчитывать, что банк каким-либо образом отменит операцию или вернет украденную сумму, не стоит. Увы, чудес не бывает. Системы безопасности банка подвоха не обнаружат, поскольку сочтут, что деньгами воспользовались именно вы – единственный, кто знает все пароли, реквизиты и данные!

К сожалению, разыскать мошенников практически невозможно – зачастую их даже нет в стране, а украденные деньги безвозвратно уходят на неотслеживаемые виртуальные счета или в интернет-кошельки. В 99,9% случаев такие преступники остаются безнаказанными.

Поэтому стоит знать, что защититься от подобного рода афер и аферистов можно только в том случае, если не терять бдительности. Для этого нужно лишь запомнить три простые вещи:

1. Акции по массовой раздаче денег, автомобилей и бесплатных квартир никто в мире и никогда не устраивает. Это чистой воды мошенничество.

2. Реквизиты банковской карточки, пароли, секретные коды никогда и никому нельзя сообщать.

3. Большинство афер базируется на уверенности жертвы, что все нужно сделать быстро, срочно, немедленно. В спешке многие (даже ненаивные) люди поддаются эмоциям, забыв о здравом смысле и не замечая, что не получают, а теряют.

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мошенники выигрыш АТБ
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