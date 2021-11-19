Не пускали даже в магазин: как живут под Киевом медсестры, пострадавшие от COVID-буллинга

Одной из женщин кидали во двор бутылку с неизвестным веществом

В Киевской области медсестер "травили" из-за коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Стало известно, чем закончилась нашумевшая травля нескольких медсестер, проживающих в селе Черногородка Фастовского района Киевской области. Напомним, весной прошлого года, когда в Украину пришел коронавирус, женщины стали жертвами буллинга из-за своей профессии. По их словам, одной из них в селе запретили даже заходить в местный магазин за продуктами, кидали во двор бутылку с неизвестным веществом.

Подробности "Сегодня" рассказала коллега пострадавших, очевидица происходящего, медсестра Таисия Мирончук.

Реклама

"Тыканье" пальцами продолжается

"Такое впечатление, что мы не в больнице работаем, а неизвестно где. То, что мы спасаем жизни – для некоторых людей в селе это ничто. Когда все это начиналось полтора года тому назад, моя коллега, Лена Мищенко, звонила мне и плакала в трубку, что ей даже не хотят продавать хлеба в местном магазине", – рассказала Таисия Мирончук.

По ее словам, дошло даже до того, что Лене отказывали в магазине, считая, что она работает с теми, кто болеет едва ли не чумой. В итоге Лене пришлось нанимать машину и ехать за хлебом в соседнее село.

"Так и говорили, что "такая зараза нам в магазине не нужна". Таким образом Лена ездила за продуктами полгода", – сообщила нам женщина.

В этих бедах Мирончук винит местную власть, которая распустила слухи.

"Хотелось бы, чтобы те, кто распространял такие слухи, были наказаны. Позднее поселковый был переизбран и сейчас селом руководит человек, которому действительно небезразлична судьба людей. Но при этом есть люди, которые сообщают всем о тех, кто в селе болеет коронавирусом", – возмущенно говорит Мирончук.

И добавляет:

Реклама

"Будто они сами не люди, и не могут заболеть…Очень бы хотелось, чтобы на это обратили внимание областные власти, чтобы немного, как говорится, подрезали язык тому, кто разглашает такую информацию".

О себе и коллегах, пострадавших от буллинга, Мирончук говорит, что сейчас их пускают в продуктовый магазин.

Елена Мищенко, которой отказывались продавать хлеб по надуманным причинам, говорит, что сейчас ей не хочется вспоминать о пережитом.

"Я уже не так часто бываю в этом селе. Нет времени. Сейчас в магазин меня пускают, уже все нормально", – сказала нам Елена Мищенко.

Что говорит местная власть?

Как мы выяснили, об этой истории наслышан и новый руководитель Бышевского сельсовета (ему подчинена и Черногородка) Иван Рознай, но уточняет, что сейчас конфликт исчерпан.

Реклама

"Я помню эту историю. Сейчас в Черногородке другой староста, команда у нас нормальная. Давать анализ работе предыдущего старосты я не могу. Но если будет нужно, то я изучу вопрос", – сообщил нам Иван Рознай.

Ранее мы писали: