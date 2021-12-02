Не только для оплаты проезда. Чем киевлянам поможет приложение "Киев Цифровой"

В следующем году через приложение можно будет подать петицию, следить за транспортом и состоянием воздуха

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко, скоро в приложении "Киев Цифровой" будет еще больше функций/Коллаж: Сегодня

Киев постепенно превращается в "умный город". В КГГА говорят, что будут внедрять новые технологии, которые призваны упрощать киевлянам жизнь, а именно избавят от стояния в очередях и хождения по разным кабинетам. Например, в 2021 году появилось приложение "Киев Цифровой", работающее по принципу "город в телефоне". Оно объединяет ряд городских сервисов, количество которых постоянно увеличивается. Только за ноябрь приложение загрузили более 100 тысяч пользователей.

Сайт "Сегодня" узнавал, чем оно полезно для киевлян, и какие функции доступны пользователям.

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Сервисы для водителей

Как пояснили нам в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА, приложение "Киев Цифровой" позволяет не только оплатить проезд в городском транспорте, но и вернуть эвакуированный автомобиль со штраф-площадки без очередей.

"Необходимые документы можно загрузить в приложение. Также через него можно оплатить нарушение ПДД и неуплату за парковку. Еще в "Киев Цифровой" можно оплатить почасовую парковку. Есть возможность установить таймер для автоматического завершения парковки, чтобы не забыть завершить парковку", — поясняют в департаменте.

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Городской транспорт

В приложении можно пополнить поездками транспортную карту, приобрести проездной на месяц, а также пользоваться разовыми QR-билетами. Система уведомлений напомнит об окончании действия проездного или подскажет, когда QR-билет "сгорел".

Э-демократия

В этом году впервые киевляне могли проголосовать в приложении за понравившийся проект Общественного бюджета и повлиять на распределение городских средств. В общей сложности около 100 тысяч киевлян проголосовали в "Киев Цифровой".

Услуги ЖКХ

Если пользователь добавит адрес проживания, то "Киев Цифровой" будет сообщать о начале и конце плановых или аварийно-восстановительных работ в доме. Приложение получает информацию от Центральной диспетчерской службы по жилищно-коммунальному хозяйству 1557.

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Какие трудности в пользовании?

В Департаменте отмечают, что цифровые сервисы – это постоянный путь обновления и доработки. Как показывает практика, даже глубоко проработанные пользовательские устройства на практике нуждаются в доработке. И именно обратная связь помогает подстроить сервис под требования пользователей.

Среди обращений чаще всего пользователи нарекали на работу е-билета и сервис парковки. В первом случае пользователи обращались по поводу работы валидаторов в общественном транспорте. В приложении увеличили размер QR билета, чтобы улучшить процесс валидации. Также убрали отметку "Билет просканирован", которую раньше нужно было нажать после валидации билета.

"Убрали кнопку, поскольку пользователи путали ее с подтверждением оплаты проезда. На самом деле, кнопка только убирала билет из списка, а теперь использованный билет удаляется автоматически. По-прежнему оплату проезда подтверждает только сигнал на валидаторе. Именно он является подтверждением для контролера. А записи в приложении созданы только для удобства пользователей", — поясняет сайту "Сегодня" директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко.

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко, приложение "Киев Цифровой" постоянно улучшают/Фото: Сегодня

Киевляне обращались также и по поводу незавершенной парковки. Сначала в приложение добавили автоматическое завершение парковки в конце дня в 22:00 и часовое упоминание об активной парковке. А недавно в приложении "Киев Цифровой" появился таймер. Теперь водители могут запланировать точное время завершения своей парковки. За 15 минут до автоматического завершения приложение отправляет пуш-сообщение с предупреждением.

Что появится в приложении в следующем году?

В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карточку в "Киев Цифровой". Больше не будет необходимости носить с собой пластиковую карту. Также в приложение "Киев Цифровой" планируют интегрировать мониторинг качества воздуха.

"40 индикативных пунктов будут установлены до конца года в разных районах города. Это позволит городу контролировать уровень качества воздуха, узнавать про новые очаги загрязнения и оперативно реагировать на них. Информация о состоянии воздуха в столице появится в приложении "Киев Цифровой" уже в следующем году", — заверяет Олег Половинко.

Олег Половинко отметил, что киевляне смогут контролировать качество воздуха через приложение "Киев Цифровой"/Фото: Сегодня

В следующем году расписание движения общественного транспорта, в частности, городских автобусов, троллейбусов и трамваев будет в приложении "Киев Цифровой".

С новым сервисом киевляне смогут:

Просматривать маршруты и остановки городского транспорта;

смотреть движение транспорта на карте;

сохранять нужные маршруты, чтобы иметь их под рукой;

подать электронную петицию.

Э-демократия — одна из важных составляющих "умных городов". Для Киева чрезвычайно важно, чтобы жители принимали участие в его управлении. В этом году у киевлян появилась возможность голосовать за проекты Общественного бюджета в приложении "Киев Цифровой" и влиять на распределение 200 млн гривен. Только в этом приложении пользователи отдали около 100 тысяч голосов.

"В скором времени у киевлян также появится возможность подать электронную петицию в "Киев Цифровой". Записаться в Центр предоставления административных услуг. Также планируем интегрировать в приложение запись в электронную очередь в ЦПАУ. Благодаря новому сервису пользователи смогут получить упоминание о своей записи или отменить запись, если планы изменятся", — поясняет Олег Половинко.

Как отметил Олег Половинко, вскоре через "Киев Цифровой" можно будет подать петицию/Фото: Сегодня

"Киев Цифровой" в цифрах:

Приложение загрузили более 1,3 миллиона раз;

добавили около 500 тысяч транспортных карт и 270 тысяч авто;

150 тысяч киевлян получают уведомления от коммунальных служб;

около 100 тысяч голосов за проекты Общественного бюджета.

Проблемы с получением COVID-сертификата

Несмотря на большое количество успешно сгенерированных COVID-сертификатов в приложении "Действие", продолжают фиксировать случаи, когда получить онлайн-документ не получается. У людей появляются ошибки при генерации COVID-сертификата.

Министерство здравоохранения Украины дало разъяснение, как действовать в различных ситуациях.

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