"Не ведьмацкая, а волшебная": в КГГА ответили на мемы, в которых обсуждают верхушку елки на Софийской площади

В КГГА ответили на мемы, которые "гуляют" в соцсетях по поводу шляпы-верхушки главной елки страны.

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Об этом стало известно из сообщения КГГА в Facebook.

Главную елку страны на Софийской площади только начали монтировать, а пользователи соцсетей уже бурно обсуждают шляпу вместо звезды на верхушке елки.

"Ведьминская, колдовская шляпа, шапка-незнайка ... Версий множество, но все они в негативном русле. А на самом деле все наоборот – положительно! Так, концепция имеет исключительно положительный контекст", – говорится в сообщении КГГА.

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В пресс-службе подтверждают, что тематика нынешних новогодних локаций – это "сказочный лес".

"А как в сказке без волшебника? Яркая шляпа на верхушке елки олицетворяет сказочное нынешнее действо. Ведь никто и не ожидал на праздник в этом году. А оно, вопреки всему, будет. Разве это не чудо?", – пишут в Сети.

Ранее мы писали, что на Софийской площади продолжается монтаж главной елки страны.

.Напомним, в этом году это будет яркая светящаяся конструкция в виде шляпы волшебника.

Видео: Сегодня

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