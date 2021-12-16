Не выдерживают даже после ремонта: мы узнали, почему в Киеве с каждым годом ухудшается ситуация с трубами (видео)

80% сетей в городе нуждаются в капитальном ремонте

Огромная яма, дома без воды и перекрытая дорога. Вновь пошел под землю асфальт на столичном бульваре Шевченко в Киеве. Все из-за прорыва водопровода. На куски разлетелась та же труба, которую коммунальщики чинили в прошлое воскресенье.

Дорога провалилась на глазах у людей

Автомобили едва протискиваются одной полосой. Соседние дома без воды. Это снова прорвало водопровод. Трубу буквально разорвало в куски. Ее должны заменить целиком. Из-за этого работники перерывают несколько десятков метров бульвара.

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Это то самое место, где рвануло в воскресенье. Тогда дорога провалилась среди дня. На глазах у людей яму залило водой. Трубу коммунальщики залатали, но хватило ненадолго.

Разрушают дороги, затапливают улицы и взрываются, как гейзеры. Большинству водопроводов Киева уже более полувека.

Что может быть из-за старых труб

Отжили свое и трубы по отоплению. Это доказывает порыв магистральной теплотрассы у метро "Лыбедская", который случился в январе прошлого года. Улица дымилась, как баня. Кипятком затопило крупный торговый центр, а 9 человек получили ожоги.

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Ремонт был, а через полтора года та самая труба рванула снова, когда проверяли сети перед сезоном отопления.

Нужен немедленный ремонт!

До 80% сетей нуждаются в немедленном капитальном ремонте. В союзе потребителей коммунальных услуг говорят, это все равно, что заслонять дыры в трубах деньгами.

Пока новые трубы только там, где прорывает. На бульваре Шевченко заменят 30 метров водопровода.

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