Небольшой снег и морозы: какую погоду ждать завтра в Киеве (карта)

Завтра, 22 декабря, в Киеве будет погода без существенных осадков, но стоит ожидать сильный мороз.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Ночью столбики термометров в столице опустятся до 12 градусов мороза. Днем температура воздуха будет около -8 градусов. На дорогах синоптик прогнозирует гололедицу.
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Главные советы во время гололедицы
- соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений, снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
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