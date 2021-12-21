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Небольшой снег и морозы: какую погоду ждать завтра в Киеве (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 17:00
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Днем температура воздуха опуститься до 8 градусов мороза
Погода в Киеве на 22 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 22 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 22 декабря, в Киеве будет погода без существенных осадков, но стоит ожидать сильный мороз.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Ночью столбики термометров в столице опустятся до 12 градусов мороза. Днем температура воздуха будет около -8 градусов. На дорогах синоптик прогнозирует гололедицу.

Погода в Украине на 22 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 22 декабря. Фото: Наталии Диденко

Главные советы во время гололедицы

  • соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений, снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

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