Немного погреемся. Синоптики обновили прогноз погоди в Киеве (карта)

В городе на выходных синоптики обещают сильный ветер

Погода в Киеве на 20 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 20 ноября, в Киеве в ночь на субботу и утром пройдут дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Дождь в городе будет только утром. Днем уже без осадков. Также завтра в столице будет сильный штормовой ветер.

Температура воздуха в Киеве поднимется до +10 градусов.

Погода в Украине на 20 ноября. Фото Наталии Диденко

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Будет ли зимой снег?

Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.

Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", — говорит синоптик Николай Кульбида.

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