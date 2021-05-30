Українська
$ 27,53
33,57
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Немножко гавайских мотивов. В Киеве открыли памятник серферу

30 мая, 16:35

Александр Марущак , Виктория Барановская

Скульптор назвал свою работу Зозулька – она относится к серии его работ "Малыши", а еще скульптура должна приносить удачу

В Киеве на острове Муромец появился новый памятник. Ко Дню Киева тут открыли скульптуру малышу-серферу по имени Зозулька.

Реклама

Как рассказал сайту "Сегодня" автор скульптуры Владимир Журавель, Зозулька из бронзы – это скульптура из его серии работ "Малыши".

Как известно на Почтовой площади установлен памятник основателям Киева в виде бронзовых малышей – это Кий, Щек, Хорыв и их сестра Лыбедь.

Реклама

Увидеть памятник малышу-серферу можно на центральном входе в Х-парк. Создатели говорят, что если памятник потереть, он приносит удачу и счастье.

В тренде
"Люблю тебя, старик!". Зеленский поздравил Киев с днем рождения

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Киеве состоялось открытие памятника эрцгерцогу Австрии из старинного рода Габсбургов, политическому украинцу Василию Вышиваному (Вильгельму фон Габсбургу).

Реклама

Также, в Украинском институте национальной памяти составили список из 26 объектов, которые остаются не декоммунизироваными. В нем числятся: герб СССР на щите скульптуры Родина-мать, конный памятник Щорсу на бульваре Шевченко, скульптуры рабочих под Аркой дружбы народов и бюст Ленина на станции метро "Театральная".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киевской области стоматологи удалили ребенку 12 зубов. Разрешение мать не давала – подробности
В Киевской области стоматологи удалили ребенку 12 зубов. Разрешение мать не давала – подробностиДругие новости
В центре Киева завывают сирены, много полиции и спасателей: что произошло (видео)
В центре Киева завывают сирены, много полиции и спасателей: что произошло (видео)Другие новости
Медведчуку пересматривали меру пресечения: что происходило под судом – все подробности
Медведчуку пересматривали меру пресечения: что происходило под судом – все подробностиПроисшествия
Как в 2021 году
Как в 2021 году "АТБ" наполняет бюджет, расширяет сеть и обеспечивает киевлян самыми свежими продуктами по доступным ценамДругие новости
"Остановим сафари полиции": на Подоле вышли на протест сотни киевлян (фото, видео)Другие новости
В Киеве дрейфовала неуправляемая баржа: полиция нашла хозяев (обновлено)
В Киеве дрейфовала неуправляемая баржа: полиция нашла хозяев (обновлено)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять