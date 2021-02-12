Неожиданные семейные вопросы – стала известна причина срочного отпуска Кличко

В Сети возмущаются, почему мэр покинул город в период снегопадов

Не в Турцию, а по семейным обстоятельствам. Новость о том, что мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск, взволновала социальные сети. Согласно распоряжению Киевского городского головы, мэр ушел в отпуск на 1 календарный день – 12 февраля. Временно исполнять обязанности главы КГГА будет Валентин Мондриевский.

Перед отпуском все лично проверил

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Комментаторы возмущаются, мол, градоначальник покинул город в период снегопадов, когда нужно убирать город от снежных заносов. Появилась даже версия, что мэр Киева отправился на отдых в Турцию.

"Взял отпуск на пятницу и уехал на курорт, в запасе еще суббота и воскресенье, чтобы хорошо позагорать, а вы тут парьтесь со снегом сами", – пишет в комментариях киевлянка Ольга.

Впрочем, как рассказал сайту "Сегодня" источник в Киевсовете, мэр Киева точно не полетел на отдых в Турцию.

"По поводу Турции – это абсолютный бред и неправда. Мэр взял отпуск на один день. Он ему необходим по семейным обстоятельствам и для решения личных вопросов", – сообщил нам источник.

В КГГА отмечают, что ситуация со снегопадами в Киеве под контролем у коммунальных служб. Минувшей ночью Виталий Кличко лично проверял работу коммунальщиков по уборке города от осадков. И видимо, убедившись, что ситуация под контролем со спокойно душой ушел в отпуск до понедельника.

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Чиновники неохотно комментируют отпуск мэра.

"Мэр – тоже живой человек и ему необходим отпуск для решения личных вопросов", – сказал нам источник из близкого окружения мэра.

Вчера Виталий Кличко провел знаковую для города сессию Киеврады, на которой было принято ряд важных решений. Например, по выделению 140 миллионов гривен на закупку вакцины от коронавируса.

Мондриевский – "Сегодня": Не нужно параллелей с 2013 годом

Сайт "Сегодня" дозвонился исполняющему обязанности главы КГГА Валентину Мондриевскому. Он говорит, что слухи о Турции комментировать не желает.

"Да, я сейчас руковожу городом, поскольку исполняю обязанности главы КГГА. Мэр пошел в отпуск, а всякие слухи и догадки просто не имею права комментировать", – сообщил нам Валентин Мондриевский.

На вопрос, справятся ли со снегопадом городские службы в период отпуска мэра, Мондриевский ответил следующее:

"Не нужно проводить параллели с 2013 годом. Мы со всем справлялись, справляемся и будем справляться. Город будет нормально функционировать, работают все службы слажено. Поэтому мэр и имел возможность поехать, несмотря на сложную ситуацию", – прокомментировал Валентин Мондриевский.

22-23 марта 2013 года Киев пережил снежный Армагеддон, который все запомнили надолго. За одну ночь на город "обрушился" почти метр снега. Перестал ходить транспорт, возникли проблемы с доставкой продуктов. Снегоуборочная техника более 10 дней не могла очистить город. Как оказалось тогдашний глава Киева Александр Попов в городе в тот момент отсутствовал. Он поехал на футбол в Варшаву вместе с Виктором Януковичем.

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Именно поэтому все так нервничают, узнав об однодневном отпуске городского головы. Который совпал с очередными мощными снегопадами.

Ранее мы писали о том, что Кличко показал, как инспектировал уборку снега в Киеве.

Также мы писали, что легенда украинского бокса Владимир Кличко холодное снежное время в Украине использует по максимуму. Недавно Кличко пошел на рыбалку в лютый мороз.

Смотрите видео с инспекции Виталия Кличко:

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