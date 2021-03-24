Нереально красиво: в Сети массово делятся фотографиями заката в Киеве

Вечером в Киеве горожане заметили яркий закат и поделились фотографиями с красивым природным явлением в социальных сетях.
"Закат сегодня был шикарный", – пишут в Сети.
Киевляне массово делились снимками алого чуда в соцсетях, восхищаясь его красотой.
Закат был не просто красный – то он становился ярко-оранжевым, то нежно-розовым с голубым.
Этим вечером в киевском небе можно было увидеть все буйство красок.
Ранее мы писали, что в Украину идет потепление – как изменится погода в ближайшие дни.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк