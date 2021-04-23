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Несмотря на локдаун: в Киевской области открывают кафе и рестораны

23 апреля, 16:46

Виктория Барановская Виктория Барановская

Заведения общественного питания будут работать со строгим соблюдением всех эпидемиологических правил

С субботы, 24 апреля, в Белой Церкви разрешили работу заведений общественного питания, но с соблюдением всех карантинных правил.

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Об этом сообщает "Крокус".

В частности, обслуживание посетителей будет разрешено при условии соблюдения следующих мер:

  • обслуживания посетителей разрешается при условии использования ими одетых средств индивидуальной защиты;
  • допуск к работе персонала осуществляется при условии использования ими средств индивидуальной защиты;
  • на входах должно быть обустроено сбор для утилизации использованием средств индивидуальной защиты;
  • на входе в помещение заведения общественного питания должны быть оборудованы места для дезинфекции рук антисептиками;
  • столики в заведениях общественного питания должны быть расположены на расстоянии не менее 1,5 м, при условии размещения за ними не более 2-х человек за столиком.

В то же время, в учреждениях запрещено проводить праздничные и развлекательные мероприятия. Нельзя устраивать дискотеки и банкеты. Стихийная торговля в регионе до сих пор запрещена, а школы закрыты – ученики учатся дистанционно.

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Отметим, что 22 апреля в Киевской области продлили локдаун до 30 апреля.

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Ранее мы сообщали, что Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – МЗ снова расширил список регионов "красной зоны". Некоторые области уже успели существенно усилить ограничения – закрыли кафе, торговые центры и даже ввели спецпропуска на транспорт.

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Киев карантин Белая Церковь локдаун
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