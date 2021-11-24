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Неудачный эксперимент. Почему из Киевского метрополитена не могут убрать опасные эскалаторы

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 ноября, 07:00
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В Киеве на "Академгородке" пассажиры вынуждены ходить мимо аварийных эскалаторов уже 18 лет – когда их заменят
В Киеве на станции "Академгородок" уже 18 лет не могут убрать эскалаторы
В Киеве на станции "Академгородок" уже 18 лет не могут убрать эскалаторы / Фото: Коллаж: Сегодня

На станции метро "Академгородок" есть эскалаторы, которые так и не начали работать со времени ввода станции в эксплуатацию, а это было еще в далеком 2003 году. Все эти годы "бегущие дорожки" стоят закрытыми, а пассажиры станции ходят по ступенькам с тяжелыми сумками, чемоданами, колясками.

Сайт "Сегодня" выяснил, почему за это время так и не убрали эскалаторы.

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Как пояснили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене, на этот год реконструкция станции "Академгородок" не запланирована. А план по реконструкции станций столичного метрополитена на 2022 год пока не утвержден.

Опасные эскалаторы

Дело в том, что эскалаторы были экспериментальными. Их изготовили на заводе "Большевик", но после проведенного испытания признали дефектными и даже опасными для пассажиров.

Сейчас эскалаторы ограждены заборчиком, на котором есть объявления с просьбой не бросать на них мусор. Но, видимо, пассажиры считают, что мусор бросать можно. На ступеньках достаточно много пластиковых стаканчиков и других отходов.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Демонтировать решили еще в 2014 году

Еще в 2014 году Киевский метрополитен обратился в суд. Тогда было вынесено решение – представители завода должны были демонтировать эскалаторы своими силами. Завод этого не сделал, и четыре экспериментальных эскалатора продолжают "украшать" станцию.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Это были экспериментальные эскалаторы завода "Большевик", они не прошли испытаний, и производитель должен был демонтировать их за собственные средства. Увы, он этого не сделал, соответственно дело много лет находится в суде", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Что установят вместо эскалаторов

Еще два года назад в столичной подземке обещали, что экспериментальные эскалаторы будут демонтированы, а вместо них появятся удобные лифты для маломобильных пассажиров. Но, видимо, всех устраивает, что люди ходят по ступенькам, а эскалаторы служат надежным местом для хранения мусора и пыли.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"При реконструкции станции будет целесообразнее установить тут лифтовые подъемники для удобного пользования станцией маломобильным категориям пассажиров", – отмечают в Киевском метрополитене.

Правда, пока неизвестно, когда начнется реконструкция станции "Академгородок" и на смену эскалаторам придут лифты.

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