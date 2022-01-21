Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚔ Блинкен vs Лавров 💥 Телефонные террористы 🔔 Угроза войны с Россией 😷 Новая вспышка COVID-19
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Невакцинированные, прячьтесь. В Киеве усилят проверки карантина в транспорте

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 15:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столице наблюдается стремительное повышение показателей COVID-заболеваемости
В транспорте ужесточат проверку COVID-документов
В транспорте ужесточат проверку COVID-документов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве усилят контроль соблюдения карантинных ограничений в общественном транспорте. Для этого столица привлечет работников Муниципальной охраны.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Реклама

По его словам, общественный транспорт – одно из мест, где можно заразиться коронавирусом.

"Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им", – призвал Поворозник.

Транспорт на карантине

Пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии таких COVID-документов:

Реклама
  • отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;
  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или документа, подтверждающего получение одной дозы 2-дозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы.
  • желтого или зеленого COVID-сертификата;
  • документа о выздоровлении от COVID-19;

"Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно, скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% тестируемых на наличие болезни получают положительный результат", – сказал Поворозник.

Рекомендации по ограничениям

Поворозник отметил, что необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, чтобы вирус распространялся не так быстро.

Кроме этого, нужно обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещение.

Реклама

Несмотря на то, что штамм "Омикрон" имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются.

"Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много", – отметил Поворозник.

Он добавил, что для контроля над соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.

Новая вспышка коронавируса

В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. Вчера, 19 января, в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше за предыдущие. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.

Ляшко уточнил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.

"Самая осложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Отрицательная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - сказал министр.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Массовое минирование в Киеве. Копы ищут взрывчатку в школах на Печерске Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Массовое минирование в Киеве. Копы ищут взрывчатку в школах на Печерске Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

7 292

заболело за неделю в Киeвe

+29%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять