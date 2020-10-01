Незаконно: в Киеве на Виноградаре снесут 60 МАФов (фото)

В Киеве на Виноградаре демонтируют 60 незаконно установленных МАФов, у владельцев которых нет разрешений.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сейчас демонтаж проходит самовольно размещенных торговых рядов на проспекте Порика и улицы Светлицкого.

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"Работы по демонтажу начали в понедельник, 28 сентября. На сегодня 14 временных сооружений уже переехало на площадку. В целом мы имеем поручение от Департамента городского благоустройства демонтировать более 60 объектов, находящихся возле рынка "Виноградарь". Поэтому работы будут продолжаться еще не один день", – отметил и.о. директора коммунального предприятия "Киевблагоустройство" Николай Бойко.

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Освобождение этой локации от временных сооружений:

улучшит благоустройство жилмассива "Виноградарь",

разгрузит движение,

позволит жителям свободно передвигаться по тротуарам.

С 21 по 27 сентября в Киеве снесли почти 100 незаконно установленных МАФов.

В столице показали место куда свозят демонтированные столичные МАФы.

Незрячие и слабовидящие украинцы жалуются на МАФы:

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