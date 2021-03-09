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Незнакомка в респираторе. В пригороде Киева появился новый мурал (фото)

9 марта, 17:02

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Рисунок принадлежит киевскому художнику Виталию Гидевану

На Софиевской Борщаговке появился новый мурал – девушка в респираторе, украшенном весенними цветами. Рисунок создал известный киевский художник Виталий Гидеван.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ровно год назад наш мир неожиданно поглотила эпидемия, паника и множество запретов. Изменилось восприятие людьми друг друга, ведь каждый может быть потенциально опасным, даже родные. Тогда я создал рисунок "Лев в маске". Это было только начало пандемии, которая должна была закончиться через две недели... Но мы до сих пор носим маски", – написал Виталий Гидеван.

Он добавляет, что новый рисунок о цене человеческой жизни, за которую каждый день борются врачи. И об атрибуте, который стал неотъемлемой частью нашего гардероба. А также о надежде, живущей в сердцах людей всего мира, что скоро мы вернемся к привычной жизни.

"Рисунок появился на стене старого ангара на Софиевской Борщаговке, где уже находится много моих работ. Его когда-то снесут, но пока он служит галереей для моих рисунков. Из-за переменчивой погоды на создание мурала потратил два дня. Использовал 10-12 баллончиков краски разных оттенков. Образ девушки – собирательный", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

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Ранее мы писали, что на столичной Соломенке 24 августа открыли мурал, посвященный сыну известного украинского поэта и писателя Ивана Франко Петру, который является одним из основателей "Пласта".

Также мы сообщали, что в центре Львова нарисовали Василия Слипака – как оперного певца и украинского бойца с позывным "Миф".

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Киев девушка софиевская борщаговка коронавирус мурал респиратор

Источник: Сегодня

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