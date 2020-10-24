Ни масок, ни перчаток: кто лепит магазинные пельмени с красивой оберткой

Журналисты «Сегодня» устроились на предприятие по производству полуфабрикатов, чтобы посмотреть на процесс изнутри

Невыносимые условия труда, полнейшая антисанитария, но главное – пельмени, в которых – мясные отходы.

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Все – воочию увидели спецкоры "Сегодня" Юрий Гула и Елена Гончаренко. Чтобы рассказать об этом, они устроились лепить пельмени на фабрику полуфабрикатов. Она – в нескольких километрах от Киева.

Корреспонденты ездили туда несколько дней.

"Мы, конечно, предполагали, что на том заводе не все в порядке, но то, что увидели – забыть теперь долго не сможем. Описать это не хватает слов. На это надо просто посмотреть. Скажу точно, отныне, если и буду пробовать пельмени – то только слепленные вручную", – говорит корреспондентка "Сегодня" Елена Гончаренко.

"Кроме условий на производстве, нас поразило то, что пачка этих пельменей стоит около 30 грн. А упаковка довольно качественная. Однако за привлекательной оберткой прячется, фактически, яд", – добавляет коллега Елены Юрий Гула.

В пельмени добавлялись куриные шкурки, в фарш – кости.

Сотни работников, и ни одного – в масках и перчатках.

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Кроме того – невыносимые условия труда.

"Клопы, есть тараканы. Они питаются кровью", – рассказали журналистам на производстве.

Но все это не испугало корреспондентов "Сегодня".

На предприятии по производству полуфабрикатов они провели два дня.

"Рабочие без масок перчаток и в верхней одежде свободно заходят в цех, работают там, к тому же там есть и несовершеннолетние", – рассказывает корреспондентка Елена Гончаренко.

"Даже девочки по 15-16 лет приезжают работать к нам", – говорят на производстве.

Берут всех: людей с улицы, без опыта и медкнижки. Были ли больными спецкоры – здесь никого не интересует. При том, что медкнижки, говорят журналисты, они сделали заранее. Заказали в интернете с печатями и подписями одной из киевских больниц. Но настоящие ли они? Журналисты отправляются спросить об этом в столичную поликлинику, чьи печати стоят в медкнижках.

Главный врач, как следопыт, сквозь лупу разглядывает документ. И выносит диагноз.

"Это "липа", это "липа". Здесь только я ставлю свою подпись и ставлю свою печать. Никакой врач ее не визирует, это фантазия художника", – говорит директор Консультативно-диагностического центра Подольского района Киева Игорь Королик.

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На художницу похожа и одна из работниц предприятия полуфабрикатов, утверждают журналисты. Как красками, говорят, разрисовывает тесто по сковороде. Затем блины переворачивает и складывает. И все это голыми руками. Без маски и перчаток. Что на это скажут в Госпотребслужбе?

"Если это предприятие пищевой промышленности, они должны быть в масках вообще постоянно, чтобы не инфицировать пищевые продукты", – утверждает заместитель начальника Госпотребслужбы в Киевской области Николай Тибеж.

Но никаких штрафов за голые руки – нет. Как и за начинку в пельменях из костей и кожи. Ведь сейчас это никто не контролирует. Все – на совести производителя. Потому что плановые проверки во время карантина – запрещены.

Не проверяют и условий труда. Потому что текучесть кадров на этом предприятии – сумасшедшая. С самого утра выстраивается очередь из желающих освободиться.

"На вашем месте я ехал бы домой. Я работаю до 1 числа, и все", – говорит один из работников предприятия. "Увольняетесь?" "Да, мне эта работа не подходит".

И это не удивительно.

"По 12 часов мы работаем. Зарплата – один раз в месяц". "На карточку зарплата?" "Нет, наличными".

"Признаки многих нарушений законодательства, которые влекут за собой и уголовную ответственность, и административную, и финансовую. И вообще, могут быть признаки уголовного преступления в части трудовой эксплуатации людей", – говорит заместитель руководителя Госслужбы по вопросам труда Елена Коновалова.

"Сегодня" выяснили: это предприятие за последние три года проверяли лишь дважды: ГСЧС и экоинспекция. Никаких нарушений не обнаружили. Но как показало расследование спецкоров, работы для органов контроля на этом предприятии хватит.

"Этим материалом мы официально обращаемся в милицию, Госпотребслужбу и службу по труду, чтобы этого производителя полуфабрикатов проверили внепланово", – говорят журналисты "Сегодня".

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