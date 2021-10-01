Заморозки ночью и тепло днем: какой будет погода в Киеве на выходных (карта)

В столице на выходных воздух будет прогреваться до 16 градусов

В Киеве на выходных будет тепло. / Фото: Коллаж: Сегодня

На выходные в Киеве ожидается теплая и сухая погода, воздух днем ​​прогреется до 16 градусов.

Об этом сообщили в Укргидометцентре.

Погода на 2 октября

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В субботу в столице без осадков. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Днем температура воздуха будет достигать 14-16 градусов. Однако ночью следует ожидать заморозки на поверхности почвы – столбики термометров опустятся до 3-5 градусов тепла.

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Прогноз на 2 октября. Карта Укргидрометцентра

Погода на 3 октября

Воскресенье в столице также пройдет без дождей. Днем температура воздуха повысится до 14-16 градусов.

Ночью в Киеве снова резко похолодает. Как и предыдущей ночью, ожидаются заморозки 3-5 градусов.

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Прогноз на 3 октября. Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в Украине в октябре?

Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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