Заморозки ночью и тепло днем: какой будет погода в Киеве на выходных (карта)

На выходные в Киеве ожидается теплая и сухая погода, воздух днем прогреется до 16 градусов.
Об этом сообщили в Укргидометцентре.
Погода на 2 октября
В субботу в столице без осадков. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Днем температура воздуха будет достигать 14-16 градусов. Однако ночью следует ожидать заморозки на поверхности почвы – столбики термометров опустятся до 3-5 градусов тепла.
Прогноз на 2 октября. Карта Укргидрометцентра
Погода на 3 октября
Воскресенье в столице также пройдет без дождей. Днем температура воздуха повысится до 14-16 градусов.
Ночью в Киеве снова резко похолодает. Как и предыдущей ночью, ожидаются заморозки 3-5 градусов.
Прогноз на 3 октября. Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в Украине в октябре?
Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.
Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.
Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.
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