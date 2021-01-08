"Носки как наркотик. Легально не купишь": мы проверили соблюдение новых ограничений в локдаун

"Сегодня" провели рейд по столичным магазинам

С сегодняшнего дня в Украине действует "зимний" карантин – ограничения коснулись сферы торговли и услуг, работы кафе, ресторанов и общественного транспорта.

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Сайт "Сегодня" провел рейд по Киеву и проверил, соблюдаются ли карантинные ограничения и есть ли нарушители правил.

Общественный транспорт

Маршрутки с заполненными сидячими местами не останавливаются, как и полагается по правилам. Но из-за этого на остановках собираются очереди – поэтому киевлянам рекомендуем заранее выходить из дома.

/ Фото: Сегодня

Магазины

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В одном из магазинов крупной сети супермаркетов ограничения действуют – клиенты не могут приобрести лампочки, освежители воздуха, кастрюли и прочие промтовары.

/ Фото: Сегодня

На наш вопрос, как быть, если перегорела лампочка, кассир ответила, что даже если мы возьмем товар с опечатанной полки, она все равно не продаст.

"Надо было вчера закупиться", – дружелюбно посоветовала нам продавщица.

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Небольшие магазины одежды также закрыты. На дверях многих из них висит объявление о том, что работа заведения прекращена до 25 января.

/ Фото: Сегодня

"Носки теперь как наркотик, легально не купишь" – посетовал один из покупателей, не успевший вовремя запастись предметами гардероба первой необходимости.

При этом в одном из магазинов бытовой химии по соседству мы без проблем купили освежитель воздуха.

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/ Фото: Сегодня

В одном из круглосуточных супермаркетов на Позняках охрана следит за тем, чтобы покупатели не брали с полок "запретные" товары. Этим суровым мужчинам явно добавилось работы: постоянно кто-то из покупателей норовит взять в руки батарейки или фольгу для запекания.

/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

"Девушка, положите колготки на место. Вам их не продадут на кассе!", – кричит охранник девушке, которая, несмотря на объявление, положила товар в корзинку.

"У меня подошва отклеилась. Нужен срочно суперклей", – нервничал покупатель-мужчина.

Но брать клей ему тоже запретили.

Локдаун действует не для всех. Вещевой рынок на столичной Окружной работает подпольно.

На входах в павильоны стоят специальные люди, которых здесь называют "шептунами". Когда они видят, что прохожие обращают внимание на витрины, то шепотом предлагают: "Что нужно? Все подберем. Мужская, женская одежда".

/ Фото: Сегодня

На наш вопрос о том, продадите ли куртку, продавец ответил согласием и провел в магазин.

/ Фото: Сегодня

"Быстро проходите, потому что я закрою дверь", – поторопил продавец.

В магазине он показал нам товар, но предупредил, что фотографировать нельзя.

"А вдруг вы проверяющий", – сказал он.

Новость дополняется...

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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