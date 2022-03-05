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Новая угроза. Из-за оккупантов на ЧАЭС может случится выброс радиоактивной пыли

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 05:44
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На Чернобыльской станции может произойти авария, если там начнутся военные действия – последствия выброса опасной пыли могут коснуться многих людей
Под Киевом вражеские войска захватили АЭС
Под Киевом вражеские войска захватили АЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории Чернобыльской АЭС, которую захватили российские оккупанты, есть опасность выброса радиоактивной пыли. Сейчас колонны военной техники движутся через Чернобыль и уносят опасную пыль в сторону Киева.

Об этом заявил мэр Славутича Юрий Фомичев во время телемарафона.

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Он отметил, что смена, которая была на ЧАЭС во время захвата территории, все еще остается там. Украинская сторона не может заменить людей и они уже работают там 10 дней.

"Они разделились на две группы. Но устали морально, физически, эмоционально и это опасность для ядерного объекта, потому что персонал должен работать стабильно. Мы общаемся с ними, но сейчас нет гарантированного зеленого коридора для замены смены станции", – рассказал Фомичев.

При этом никаких требований оккупанты к самим работникам станции не выдвигают, кроме того, чтобы они продолжали работу, но за периметр никого не выпускают.

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Мэр отметил, что через Чернобыль появился настоящий коридор, которым движется военная техника.

"Вся техника, которая проезжает Чернобыльскую зону на колесах, вывозит радиоактивную пыль на всю территорию Украины в направлении Киева", - добавил мэр Славутича.

Фомичев подчеркнул, что если "не дай бог там начнутся военные действия", это может повлиять на 4 энергоблока, где была авария. Там все еще есть нестабильные конструкции и это "может привести к выбросу радиоактивной пыли".

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В Чернобыльской зоне вырос уровень радиации

В Чернобыльской зоне, где находятся оккупанты, зафиксировали увеличение радиации.

По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.

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