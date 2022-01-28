Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Новая волна в разгаре, но дети ходят в школу: что происходит с COVID-19 в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 10:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столице преодолели коронавирусную инфекцию за время пандемии 333 290 человек
Учебный процесс в столице пока останавливать не будут
Учебный процесс в столице пока останавливать не будут / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве только за последние сутки 2384 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии – 361 128. Школьники и педагоги все чаще болеют ковидом – за последние две недели статистика заболеваемости изменилась.

Читайте на сайте "Сегодня" подробнее о том, какая ситуация с COVID-19 в столице.

Реклама

Данные за сутки

Заболели за последние сутки:

  • 1195 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,
  • 688 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет,
  • 235 девочек от 1 месяца до 17 лет и 266 мальчиков от 1 месяца до 17 лет

За сутки умерли от вируса 10 человек, всего за время пандемии – 8474.

Преодолели коронавирус за сутки 739 человек, а всего – 333 290.

Реклама

Самое большое число случаев заболевания выявили в таких районах:

  • Дарницком – 396;
  • Оболонском – 325;
  • Деснянском – 292.

Закроют ли школы и садики на карантин

Столичные школы и садики не закрываются на карантин. Решения о работе учебных заведений принимают руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в заведении. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть более одного процента.

Реклама

"Городские власти позволяют руководителям школ самостоятельно принимать решения о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения", – говорится в сообщении.

Такое решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заражения высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов "Был очень порядочным человеком": что говорят односельчане о днепровском стрелке Рябчуке Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обстреляли второй раз? Мы узнали детали расстрела Lexus в Киеве Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Обстреляли второй раз? Мы узнали детали расстрела Lexus в Киеве Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

10 671

заболело за неделю в Киeвe

+46%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять