Новая волна в разгаре, но дети ходят в школу: что происходит с COVID-19 в Киеве

В столице преодолели коронавирусную инфекцию за время пандемии 333 290 человек

Учебный процесс в столице пока останавливать не будут / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве только за последние сутки 2384 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии – 361 128. Школьники и педагоги все чаще болеют ковидом – за последние две недели статистика заболеваемости изменилась.

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Данные за сутки

Заболели за последние сутки:

1195 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,

688 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет,

235 девочек от 1 месяца до 17 лет и 266 мальчиков от 1 месяца до 17 лет

За сутки умерли от вируса 10 человек, всего за время пандемии – 8474.

Преодолели коронавирус за сутки 739 человек, а всего – 333 290.

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Самое большое число случаев заболевания выявили в таких районах:

Дарницком – 396;

Оболонском – 325;

Деснянском – 292.

Закроют ли школы и садики на карантин

Столичные школы и садики не закрываются на карантин. Решения о работе учебных заведений принимают руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в заведении. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть более одного процента.

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"Городские власти позволяют руководителям школ самостоятельно принимать решения о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения", – говорится в сообщении.

Такое решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заражения высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало.

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