Новая волна в разгаре, но дети ходят в школу: что происходит с COVID-19 в Киеве

В Киеве только за последние сутки 2384 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии – 361 128. Школьники и педагоги все чаще болеют ковидом – за последние две недели статистика заболеваемости изменилась.
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Данные за сутки
Заболели за последние сутки:
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- 1195 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,
- 688 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет,
- 235 девочек от 1 месяца до 17 лет и 266 мальчиков от 1 месяца до 17 лет
За сутки умерли от вируса 10 человек, всего за время пандемии – 8474.
Преодолели коронавирус за сутки 739 человек, а всего – 333 290.
Самое большое число случаев заболевания выявили в таких районах:
- Дарницком – 396;
- Оболонском – 325;
- Деснянском – 292.
Закроют ли школы и садики на карантин
Столичные школы и садики не закрываются на карантин. Решения о работе учебных заведений принимают руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в заведении. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть более одного процента.
"Городские власти позволяют руководителям школ самостоятельно принимать решения о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения", – говорится в сообщении.
Такое решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заражения высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало.
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