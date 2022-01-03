Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Новогодняя сказка! Киев показали с высоты птичьего полета (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 января, 14:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Открылся по-особому сказочный вид, который вызывает столько радости у киевлян
Столицу освещают сотни ярких гирлянд
Столицу освещают сотни ярких гирлянд / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев полностью погрузился в атмосферу Нового года. Праздничную столицу показали в Сети с высоты птичьего полета.

Видео опубликовал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Реклама

В ролике видно Софиевскую площадь и Контрактовую площадь.

Все новогодние локации сияют яркими огнями.

Реклама

Поздравление Зеленского

По сложившейся традиции, 31 декабря 2021 года, президент поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он рассказал о главных достижениях за 2021 год, поблагодарив украинцев, которые строят и творят страну. В частности, он отметил, что страна выстояла, несмотря на устрашение и внешними угрожающими факторами, и внутренними.

Как праздновали другие политики

Журналист Дмитрий Гордон на Новый год в прямом эфире раздавал подарки политикам и не только. Досталось даже президенту РФ Владимиру Путину, но не факт, что презент довезут до Москвы.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко встретил новый 2022 год с известным в прошлом футболистом киевского Динамо Сергеем Ребровым.

Реклама

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
#человек_сего_дня
3 января. Джон Р. Р. Толкин. В этот день 130 лет назад родился главный “хоббит” мировой литературы, отец современного жанра фэнтези, английский писатель, переводчик, ученый Джон Рональд Руэл Толкин…
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 815

заболело за неделю в Киeвe

-14%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять