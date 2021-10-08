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Новые привилегии? В киевских магазинах делают скидки для привитых от COVID-19 (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
8 октября, 10:54
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Они распространяются на новую коллекцию ассортимента
Вакцинированным покупателям полагаются скидки в магазинах. Фото: коллаж "Сегодня"
Вакцинированным покупателям полагаются скидки в магазинах. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в одном из магазинов одежды появились скидки для тех, кто получил прививку от коронавируса. Таким образом украинцев еще больше стимулируют к вакцинации.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Киевское чтиво".

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Какие скидки предлагают в киевских магазинах?

В кадре видно, что для покупателей в магазине повесили объявление, в котором сказано, что каждому вакцинированному от коронавируса – скидка 10% на новую коллекцию ассортимента.

Название магазина не уточняется, но отмечается, что такая акция действует с 4 по 31 октября 2021 года.

Скидки для вакцинированных от коронавируса. Фото: Соцсети
Скидки для вакцинированных от коронавируса. Фото: Соцсети

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Массовая вакцинация сработает?

В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводили эксперимент – массово вакцинировали население и проверяли, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.

В конце лета в Моршине не было зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

Кто в зоне риска COVID-19?

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, COVID-19 наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и другие). В Минздраве добавляют, что вакцинация от коронавируса — это единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

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Отказ от вакцинации

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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