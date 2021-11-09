Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Новый "герой парковки": в Киеве грузовик закрыл проход пешеходам (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
9 ноября, 17:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Машина припарковалась на тротуаре и под знаком
Фото грузовика выложили в сеть / Коллаж "Сегодня"
Фото грузовика выложили в сеть / Коллаж "Сегодня"

В Киеве водитель грузовика решил припарковать машину на тротуаре. Фото появились уже в сети.

Об этом пишет Telegram-канал "Киев оперативный".

Реклама

Подробности

Случилось это сегодня, 9 ноября, на улице Петропавловская. Водитель припарковал машину на тротуаре под знаком "Пешеходный переход". Также задняя часть грузовика вылезла на проезжую часть.

Люди сфотографировали то, как водитель припарковался. Фото выложили в сеть.

"Герой парковки" в Киеве. Фото Telegram-канала "Киев оперативный".
"Герой парковки" в Киеве. Фото Telegram-канала "Киев оперативный".

Реклама

Истории других "героев"

В Киеве BMW на парковкеобложили бетонными глыбами. Все из-за того, что авто припарковалось между желтыми блоками, которые тесно прилегают к автомобилю. Кто-то такой вид парковки не одобрил.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 493

заболело за неделю в Киeвe

+10%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.08

Российский рубль (₽)

0.3653

Евро (€)

30.2

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять