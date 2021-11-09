Новый "герой парковки": в Киеве грузовик закрыл проход пешеходам (фото)

Машина припарковалась на тротуаре и под знаком

Фото грузовика выложили в сеть / Коллаж "Сегодня"

В Киеве водитель грузовика решил припарковать машину на тротуаре. Фото появились уже в сети.

Об этом пишет Telegram-канал "Киев оперативный".

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Случилось это сегодня, 9 ноября, на улице Петропавловская. Водитель припарковал машину на тротуаре под знаком "Пешеходный переход". Также задняя часть грузовика вылезла на проезжую часть.

Люди сфотографировали то, как водитель припарковался. Фото выложили в сеть.

"Герой парковки" в Киеве. Фото Telegram-канала "Киев оперативный".

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Истории других "героев"

В Киеве BMW на парковкеобложили бетонными глыбами. Все из-за того, что авто припарковалось между желтыми блоками, которые тесно прилегают к автомобилю. Кто-то такой вид парковки не одобрил.

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