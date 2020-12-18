Новый год в Киеве: поле из тысяч тюльпанов, хрустальный мост и одуванчики гиганты (фото)

Стало известно, как будет выглядеть новогодняя локация в районе Арки дружбы народов. Напомним, она станет частью новогоднего фитнес-маршрута по Киеву.

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Уже на подходах к Арке, киевлян будут встречать яркие огни на арках в районе здания Киевской филармонии.

Как обещают организаторы новогодних праздников, главную елку Киева, гости праздника увидят издалека – она будет кристаллической. Ее уже украсили новогодними игрушками. Вокруг главной елки Киева рабочие монтируют каток.

Вело-пешеходный стеклянный мост, который соединяет парк Владимирскую горку и Арку дружбы народов, на новогодние праздники превратиться в "хрустальный".

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В трех местах на нем установлены арки, на которых уже развешена иллюминация. На мосту при помощи ярких огней появится световой тоннель. Огоньки будут светиться холодными огнями.

"Мост станет по настоящему сказочным, сегодня на нем мы развесим кристаллы, которые будет светиться холодным цветом. На склоне Владимирской горки, мы "высадили" целое поле тюльпанов – 2,5 тысячи! Они буду гореть разными огнями, каждые 10 секунд меняя цвет: розовые, сиреневые, красные, синее, желтые огни. Напротив, тюльпанов будут установлены большие кристаллы высотой в пять метров", – рассказал сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник на Софийской площади Игорь Добруцкий.

Кроме того, мост украсят огромными одуванчиками, которые будут гореть яркими огнями. Журналисты "Сегодня" видели, как их сегодня собирали рабочие. Всего на мосту будет 9 таких одуванчиков-гигантов.

Праздничную иллюминацию включат завтра, 19 декабря.

Ранее мы писали, ТОП-5 рецептов салаты на Новый год из тунца.

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Напомним, интернет-мошенники в Украине выманивают деньги у людей, которые хотят купить искусственные новогодние елки.

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