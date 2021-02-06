Новый Киев: как изменится Голосеевский парк имени Рыльского в этом году

В этому году власти столицы планируют начать первую очередь благоустройства парка культуры и отдыха имени Максима Рыльского в Голосеевском районе. Ремонт стартует со стороны зеленой зоны и озера, которые находятся недалеко от гостиницы "Мир" – район станции метрополитена "Голосеевская". Сайт "Сегодня" узнавал, как изменится эта зеленая зона столицы.

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В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" нам показали концепцию благоустройства территории парка имени Рыльского – планы впечатляют масштабами. Впрочем, руководство "Киевзеленстроя" сразу же отмечает, что реконструкция парка не будет слишком помпезной, поскольку он является частью Национального природного парка "Голосеевский".

"При разработке концепции принималось во внимание, что парк – это территория НПП. Конечно же, учитывалось мнение местных жителей. Действующая входная группа парка с памятником поэту Максиму Рыльскому не подвергнется серьезным изменениям на данном этапе. Так хотят и местные жители, у которых бала возможность ознакомиться с концепцией. Работы же начнем со стороны Голосеевской площади и отеля "Мир". Здесь находится первое озеро из каскада Ореховатских озер. И именно эту территорию мы начнем приводить в порядок уже в этом году", – рассказывает сайту "Сегодня" Алексей Король, гендиректор КО "Киевзеленстрой".

Стоит отметить, что сейчас территория, где начнутся работы, выглядит невзрачной для такого объекта. Это бросается в глаза уже на выходе из станции метро "Голосеевская": захудалые асфальтные дорожки, утрамбованные ногами прохожих зеленые зоны, недостаточное количество мусорных урн.

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В планах – благоустройство берега озера. Местные жители настаивают, чтобы он был природный.

"Здесь будет только растительность и деревья – никакого бетона и асфальта! Входная группа включает в себя небольшую парковку. Здание ресторана, который сейчас там находится – частная собственность, поэтому заведение там останется. Территория входной группы будет наполнена большим количеством растений, которые цветут в разные времена года – весной, летом и осенью. Благодаря этому, территория у озера будет красивой и привлекательной круглый год. Даже зимой, поскольку там высадим вечнозеленые растения", – рассказывает сайту "Сегодня" Алексей Король.

Сейчас на берегу озера растут в основном ивы. Ближе к Голосеевскому проспекту – клены, тополи, дубы. Всю эту растительность сохранят. Но на входной группе высадят небольшую рощу из красного клена, чтобы добавить яркости этому месту.

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"Мы хотим сделать акцент на тихом, спокойном отдыхе в этом месте. Планируем установить аэратор на озере в виде фонтана. Плюсов в этом как минимум два: не придется устанавливать его на берегу и тратить большие средства на строительство. Фонтан на воде добавит красоты этому живописному месту, а аэратор будет обогащать водоем кислородом. Как показал опыт использования таких устройств на других водоемах в столице, вода в озерах становится намного чище", – добавляет Алексей Король.

"БРОДВЕЯ НЕ БУДЕТ!"

Активисты и местные жители, просмотрев презентацию концепции, отмечают, что на видео она уж слишком "закована в гранит", дескать зеленые зоны остались только в лунках вокруг деревьев. В "Киевзеленстрое" объясняют, что на видео невозможно воссоздать каждое растущее в парке дерево, в концепции были сделаны акценты именно на объектах. Вместе с тем были приняты во внимание комментарии общественности по поводу тропинок, которые тут за годы протоптали люди – они превратятся в удобные дорожки из фигурных элементов мощения, а газонов и зелени будет предостаточно.

"Все дорожки, по которым привыкли ходить люди, будут выложены плиткой. Также будет прогулочная дорожка вдоль озера. Установим удобные и неброские лавочки из природного материала, достаточное количество урн. Территорию парка украсим фонарями с приглушенным светом. Здесь не должно быть "Бродвея"! Ведь НПП "Голосеевский" – это целая экосистема с растениями, животными, птицами", – заверяет Алексей Король.

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Вдоль берега будут проложены прогулочные тропинки. Для их установки будут использоваться геошурупы.

"Это основа для того, чтобы положить на них террасную доску. Никакого бетона или свай в воду мы не будем забивать. Все конструкции будут легкими и удобными. Посетители парка смогут гулять по этим дорожкам и кормить уток на смотровых площадках. Их сделают там специально, чтобы не перекрывать птицам выход из воды", – добавляет гендиректор "Киевзеленстроя".

ПОДВЕСНЫЕ ДОРОГИ

Парк имени Максима Рыльского будет и дальше преображаться. Его реконструкция разбита на четыре очереди. И их воплощение напрямую зависит от наличия финансирования из городского бюджета.

Там, где сейчас находятся старые аттракционы, планируют создать целый детский городок с горками, площадками, местами для скалолазания и игр.

Также в парке появится зона фудкортов в однотипных домиках, где каждый желающий сможет приобрести еду.

Изюминкой парка станут одноярусные и двухъярусные подвесные дорожки, которые появятся в следующих очередях ремонта.

"На видеопрезентации они выглядят очень длинными, но на самом деле дорожки не большие. Для их установки будем использовать те же геошурупы, террасную доску и перила. Мы их планируем делать для того, чтобы посетители имели возможность посмотреть на природную красоту парка, раскрыть рекреационный потенциал и значение этой территории. Здесь есть природные болота, кусты, деревья, к которым просто так не подойдешь. При помощи подвесных дорожек люди смогут пройти над ними и полюбоваться природой, которая останется нетронутой", – рассказывает Алексей Король.

КАНАТНАЯ ДОРОГА

Кстати, в перспективе в парке имени Рыльского может появиться канатная дорога. Ее изобразили на визуализации.

"Обследуя территорию парка с дрона во время проектирования, мы обратили внимание, что с высоты птичьего полета открывается красивый вид. Поэтому возникла идея создания в парке канатной дороги, как это уже сделано в одном из парков Харькова. Ее можно проложить от музея имени Рыльского до средины парка. Для этого необходимо построить две станции. Канатная дорога может проходить исключительно над парком", – добавляет Алексей Король.

Впрочем, для Киева – это только планы. Канатная дорога в парке имени Рыльского может стать исключительно инвестиционным проектом. То есть без выделения средств городского бюджета. Для этого нужно будет собрать массу разрешений.

"Мы осознанно не проектируем канатную дорогу, поскольку это исключительно инвестиционный проект, который не будет строиться за бюджетные деньги. Мы показали в презентации, как может выглядеть канатная дорога над парком имени Рыльського. Возможно, найдется инвестор, который захочет создать такой объект", – добавляют в "Киевзеленстрое".

Напомним, этот парк был учрежден в 1957 году в северной части Голосеевского леса. Он имеет статус памятника садово-паркового искусства. В 1964 году парку было присвоено имя поэта Максима Рыльского. Площадь – 140,9 га.

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