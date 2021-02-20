Новый Киев: какими будут столичные парки у воды

На берегах водоемов можно будет не только загорать, но и кататься на скейтах, делать особенные селфи и смотреть кино на водном экране

Затянувшийся карантин и сложная ситуация в сфере экономики не позволяют планировать в Киеве значительные средства на большие инфраструктурные объекты. В приоритете у городских властей в этом году – детские садики, больницы, строительство метро, а на реконструкции парков и скверов финансирование урезали в 2,5 раза, по сравнению с прошлым годом.

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Впрочем, в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" заявляют, что будут продолжать завершать уже начатые в прошлом году ремонты зеленых зон. Чиновники уже определились с приоритетными объектами на этот год.

Особое внимание уделят паркам у воды. В Киеве достаточно много зеленых зон, которые находятся возле Днепра и многочисленных городских водоемов. Именно такие зеленые уголки планируют постепенно восстанавливать и создавать возле них интересные публичные пространства, зоны для прогулок, спорта и отдыха.

"Ревитализацию или, проще говоря, восстановление зеленых зон у воды мы планируем в нескольких местах по Киеву. В мире множество примеров, как обустраивают зеленые зоны у воды в Европе, Америке, Китае. И мы будем использовать опыт зарубежных коллег. Такие места неимоверно популярны среди жителей мегаполиса. В 2019 году мы начали строительство фитнес-парка "Озеро Лебединое". И хотя работы еще не завершены, парк уже стал любимым местом отдыха для многих киевлян", – рассказывает сайту "Сегодня" Алексей Король, гендиректор КО "Киевзеленстрой".

ФОНТАН И УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ СЕЛФИ

В конце прошлого года был отремонтирован фонтан в "Наводницком парке". На этот год запланировано продолжить обустройство парка.

"Мы уже привели в порядок памятник основателям Киева. И закончили работы по созданию современного фонтана возле этого знакового для каждого киевлянина места. По правде говоря, фонтана там никогда не было, а была просто бетонная чаша, которая наполнялась водой и осадками. Теперь тут будет современный фонтан, где смогут проводить вечера молодые киевляне и гости столицы. Для его работы установлено 88 насосов с подсветкой. Компьютерная программа может управлять струями воды. Они будут крутиться по диагонали, подниматься в высоту и создавать всевозможные сюжеты", – рассказывает нам Алексей Король.

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Вокруг фонтана в прошлом году заменили твердое покрытие, которое за годы без ремонта пришло в полную негодность.

Отремонтировали основу памятника, на которой установлена ладья с основателями Киева. Напомним, его медное покрытие ободрали вандалы. Теперь все украденное восстановлено.

В парке появятся новая входная группа, клумбы, скамейки, урны. Также территорию набережной оборудуют пандусом для маломобильных групп населения. Сюда будет удобно заезжать с колясками и на велосипедах.

"Эта локация интересна еще и тем, что рядом на Днепровских склонах установлены скульптура Родины-матери и самый большой флагшток с флагом Украины. Вместе с памятником основателям Киева эти объекты находятся на одной оси. И это единственная точка в городе, где можно делать селфи на фоне всех трех объектов", – рассказывает нам Алексей Король.

ПАРК У ВОДЫ НА ТРОЕЩИНЕ

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Также в этом году "Киевзеленстрой" планирует закончить строительство парка с водными объектами на Троещине по проспекту Шухевича. В эксплуатацию введут третью очередь строительства.

"Там было три запущенных технических водоема, которые образовывают каскад. Вокруг водоемов сделали всю инженерию, обустроен полив зеленых зон, освещение. Люди смогут кататься на велосипедах вокруг этих водоемов. В парке появились спортивные и детские площадки, шахматный павильон, смотровая площадка на первом водоеме. На самом большом водоеме в этом году появится беседка. Она немного похожа на ту, что была установлена во время ремонта первой очереди, ближе к проспекту Маяковского. Новая беседка появится в части парка, который примыкает к улице Бальзака", – рассказывает нам Алексей Король.

Он добавляет, что беседка будет сделана в стилистике крымско-татарского народа. Ее планируют открыть ко Дню Киева. Это зеленая зона станет новым культурным пространством для крымских татар, которые проживают в Киеве. В будущем тут появятся арт-объекты, посвященные крымским татарам.

АМФИТЕАТР И ПЛЯЖ НА БЕРКОВЩИНЕ

Еще один парк, который планируют делать в этом году, – "Берковщина" ("Прибрежный") в Дарницком районе. Эта большая зеленая зона, вокруг которой расположен огромный жилой массив Осокорки.

Территория парка была искусственно намыта в 60-70 годах прошлого века, а позже сюда свозили строительный мусор, чтобы укрепить береговую зону. Ранее этот земельный участок отдали под застройку, из-за чего киевские активисты неоднократно выходили на пикеты. Теперь по решению Киевсовета договор аренды разорвали. Тут решено разбить парк и сделать крутую зону отдыха у воды для местных жителей.

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"Плюс парка в том, что он расположен возле воды. Здесь планируем открыть спортивные, детские зоны, обустроенный пляж, где можно будет загорать. Для этого будет отдельно проведен инвестиционный конкурс. Проектом предполагается создание амфитеатра на берегу Днепра. Мы немного его сместили в сторону, чтобы открыть побольше пляж", – рассказывают в "Киевзеленстрое".

В парке запланировано открытие площадок для занятий спортом и мини-футбольные поля. Он станет прогулочной зоной, а также здесь появятся удобные велодорожки. Все крупные деревья в парке "Берковщина" обещают сохранить. Там, кстати, очень много деревьев причудливой формы.

"Если будет достаточное финансирование, то парк "Берковщина" можно создать за один год. Подготовительные работы уже выполняются. Здесь можно будет пройтись вдоль воды по специальному настилу на геошурупах. А центральный вход украсит оригинальная входная группа", – добавляет Алексей Король.

ПАРКИ ЛЕВОГО БЕРЕГА

В "Киевзеленстрое" добавляют, что на будущее запланировано восстанавливать и другие парки у воды, например, возле озер Радунка и Жандарка. В этом году начнется разработка проекта по благоустройству озера Серебряный Кол, вдоль проспекта Бажана. Вокруг него планируют благоустроить территорию с выходом к воде.

Кстати, со стороны Харьковской площади от озера Вырлица сотрудники "Киевзеленстроя" построили насосную станцию для полива зеленых насаждений по проспекту Бажана. Там уже высадили 500 деревьев и более 1500 кустов.

"В этом году мы вплотную займемся парком "Позняки". В нем и вокруг озера проведем новое освещение и благоустройство территории", – добавляет Алексей Король.

ПЕРВЫЙ ФИТНЕС-ПАРК У ВОДЫ

В этом году будет открыта еще одна часть фитнес-парка на озере Лебедином в Дарницком районе. Этот объект в районе улицы Кошица сделан с нуля. Ранее тут были непролазные заросли и мусорные свалки с минимальным доступом к воде.

За три года территория зеленой зоны видоизменилась до неузнаваемости. Берег фитнес-парка обезопасили от подтопления. Установили новую систему освещения, новые лавочки и перила на смотровой площадке оснастили подсветкой. Смонтирована система полива растений, построена общественная уборная (запланировано открыть еще одну). Обустроены детские спортивные зоны, которые адаптированы под потребности маломобильных групп населения. В фитнес-парке есть площадка для занятия йогой и проведения разминок.

Особая изюминка фитнес-парка озера "Лебединого" – это скейт-зона. Как заверяют в "Киевзеленстрое", аналогов ей нет ни в Киеве, ни в Украине.

"Это огромная бетонная чаша для спортсменов, которые увлекаются ездой на скейтах, велобайках, самокатах и роликах. Чаша сделана из бетона – ее глубина более 3 метров. Ее открыли в конце декабря прошлого года. Она имеет три уровня. Тут могут заниматься, не мешая друг другу, начинающие спортсмены, любители и профессионалы. Чаша оборудована разными элементами для выполнения трюков – волна, спуски, установлены металлические элементы для скольжения на скейте. Так же есть возвышенности для заезда велосипедом", – рассказывает нам Алексей Король.

Возле чаши установили лавочки, где спортсмены могут надеть защитное снаряжение и оставить свои рюкзаки на время занятий.

КИНО НА ВОДЕ

В будущем в фитнес-парке возле Лебединого появятся домик садовника, система видеонаблюдения для безопасности посетителей и уже в этом году площадка для выгула собак.

"Фитнес-парк будет разрастаться – это очень масштабный проект, который разбит на несколько очередей. На воде мы планируем обустроить летний театр на понтоне, его можно будет использовать как лекторий. На озере установят аэратор, и заработает светло-музыкальный фонтан с элементами лазерного шоу. Мощный аэратор будет создавать целую стену из воды, на которой можно проектировать фильмы и тематические визуализации. Это будет очень впечатляюще выглядеть", – рассказывает гендиректор "Киевзеленстроя".

Вдоль всего озера Лебединое можно будет прокатиться на велосипеде, а также перейти его по понтонной переправе.

Скейт-зона Лебединное

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