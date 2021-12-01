Новый штамм "Омикрон" и более 1500 тысячи заболевших: что происходит с коронавирусом в Киеве

За сутки 30 ноября в Киеве зафиксировано 1 592 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего с начала пандемии – 300 411.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за прошлые сутки:
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- смертельных случаев – 29,
- выздоровели – 1669.
Отметим, что всего летальных случаев в столице уже – 7 557.
Как готовятся в Киеве к новому штамму вируса
В Южной Африке обнаружен новый штамм вируса "Омикрон". Основные его симптомы – это повышенная температура, сильная усталость и учащенный пульс. Как отмечают медики, вирусу подвержены молодые люди, особенно не вакцинированные. Основное его отличие – у инфицированных не теряется обоняние, как при обычном коронавирусе.
Как пояснил нам главный санитарный врач Киева Сергей Чумак, о новом штамме вируса пока доподлинно ничего неизвестно. А противоэпидемиологические мероприятия, которые действовали в городе, продолжают действовать и сейчас.
"Этот штамм вируса в Киеве пока не зарегистрирован. Специалисты ведут наблюдение. Меры предосторожности такие же, как и при коронавирусе. Чтобы обезопасить себя, нужно вакцинироваться, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию, масочный режим. Это главная рекомендация на данный момент", – рассказал сайту "Сегодня" и. о. гендиректора ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.
По его словам, заболеваемость в Киеве идет на спад. Количество коек с кислородом в больницах освобождается. По показателям Киев может перейти в желтую зону.
"Наблюдается улучшение ситуации. Коронавирус идет на спад, также меньше больных на грипп, если сравнивать с прошлыми неделями. Но решение о выходе Киева из красной зоны и переходе в желтую зону принимает государственная комиссия. Думаю, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии", – сообщил нам Сергей Чумак.
Рекомендации от Минздрава
- Вакцинируйтесь.
- Мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками.
- Носите маску, прикрывая нос и рот.
- Придерживайтесь дистанции в 1,5 м.
- Чихайте и кашляйте в салфетку или сгиб локтя.
- Не касайтесь лица.
- Регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхность.
- Придерживайтесь самоизоляции.
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