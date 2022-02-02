Новый уровень наглости! В Киеве "герой парковки" оставил автомобиль прямо на тротуаре (фото)

Водитель полностью преградил движение для пешеходов, автомобиль приходится обходить по снегу

Водитель перекрыл проход по тротуару. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заметили очередного "героя парковки". Водитель внедорожника Ford Escape разместил свой автомобиль прямо на тротуаре, преградив дорогу пешеходам.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

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Автомобиль припаркован в районе станции метро Дружбы народов по адресу Бойчука, 2/3.

"Типичный паркун ставит свое "я" выше всех и потому решает, что может спокойно и безнаказанно перекрывать своим авто тротуар. Вот что с такими делать?", – говорится в подписи к фото.

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"Герой парковки" в Киеве. Фото: Киев Оперативный

Три платных зоны парковки в столице

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

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I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в нем составляет 35 грн/час;

II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и близ бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеево, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во ІІ зоне – 25 грн/час;

III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

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