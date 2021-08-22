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"Нужно было помыть плитку". В Киеве разгорелся скандал из-за памятника полицейскому (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 августа, 15:49
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Накануне новоиспеченный памятник накрыли синей палаткой, а пользователи в Сети удивились этому факту
"Бронзовый капитан". Фото: коллаж "Сегодня"
"Бронзовый капитан". Фото: коллаж "Сегодня"

Истерика, связанная с памятником полицейскому, установленному возле главка полиции Киевской области, оказалась безосновательной. Как выяснил корреспондент "Сегодня", его накрывали палаткой из-за того, что вокруг мыли плитку.

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Памятник на месте, с ним делают селфи многие прохожие, фотографируются сами и фотографируют детей.

Вот как выглядел памятник под палаткой. Фото: Роман Синицын/Facebook
Вот как выглядел памятник под палаткой. Фото: Роман Синицын/Facebook

По палатке в полиции Киевской области говорят, что её установили поскольку нужно было помыть плитку вокруг памятника.

Бронзовый памятник в честь правоохранителей. Фото: "Сегодня"
Бронзовый памятник в честь правоохранителей. Фото: "Сегодня"

"Её установили, чтобы помыть плитку и не мешать при этом прохожим. Плитку помыли, а палатку убрали. Все желающие могут прийти и посмотреть на памятник полицейскому, а также сделать с ним фото",- рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

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К скульпторе подходят зеваки. Фото: "Сегодня"
К скульпторе подходят зеваки. Фото: "Сегодня"

Это второй памятник силовикам в Киеве. Первый – возле МВД, ул. Богомольца, 10.

Табличка у памятника. Фото: "Сегодня"
Табличка у памятника. Фото: "Сегодня"

За основу там были взяты герои фильма " Место встречи изменить нельзя" Глеб Жеглов и Владимир Шарапов.

Про памятник

По случаю 30-летия независимости Украины, глава полиции Киевщины с участием представителей КОДА и КОР в сердце столицы открыли уникальный памятник в честь действующих полицейских, которые защищают жизнь, права и свободы граждан и охраняют государство под лозунгом "Служить и защищать" .

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На производство памятника ушло почти 180 килограммов бронзы, его высота составляет почти два метра.

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В своей речи Андрей Небытов отметил, что этот памятник является настоящим прообразом многих тысяч правоохранителей, которые преданно несут службу и защищают украинцев от преступных посягательств.

"Я уверен, что "Защитник" станет символом патриотизма, мужества, самоотверженности и будет образцом несокрушимости для полицейских и символом защищенности для граждан", – отметил глава полиции Киевщины.

Уникальность этого памятника заключается в том, что он возведен в честь именно действующих офицеров полиции.

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