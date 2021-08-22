"Нужно было помыть плитку". В Киеве разгорелся скандал из-за памятника полицейскому (фото)

Истерика, связанная с памятником полицейскому, установленному возле главка полиции Киевской области, оказалась безосновательной. Как выяснил корреспондент "Сегодня", его накрывали палаткой из-за того, что вокруг мыли плитку.
Памятник на месте, с ним делают селфи многие прохожие, фотографируются сами и фотографируют детей.
По палатке в полиции Киевской области говорят, что её установили поскольку нужно было помыть плитку вокруг памятника.
"Её установили, чтобы помыть плитку и не мешать при этом прохожим. Плитку помыли, а палатку убрали. Все желающие могут прийти и посмотреть на памятник полицейскому, а также сделать с ним фото",- рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.
Это второй памятник силовикам в Киеве. Первый – возле МВД, ул. Богомольца, 10.
За основу там были взяты герои фильма " Место встречи изменить нельзя" Глеб Жеглов и Владимир Шарапов.
Про памятник
По случаю 30-летия независимости Украины, глава полиции Киевщины с участием представителей КОДА и КОР в сердце столицы открыли уникальный памятник в честь действующих полицейских, которые защищают жизнь, права и свободы граждан и охраняют государство под лозунгом "Служить и защищать" .
На производство памятника ушло почти 180 килограммов бронзы, его высота составляет почти два метра.
В своей речи Андрей Небытов отметил, что этот памятник является настоящим прообразом многих тысяч правоохранителей, которые преданно несут службу и защищают украинцев от преступных посягательств.
"Я уверен, что "Защитник" станет символом патриотизма, мужества, самоотверженности и будет образцом несокрушимости для полицейских и символом защищенности для граждан", – отметил глава полиции Киевщины.
Уникальность этого памятника заключается в том, что он возведен в честь именно действующих офицеров полиции.
Ранее мы писали, что:
- в Киеве планируют демонтировать памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы. Памятник был установлен в 2001 году. Он расположен в сквере на Теремках в районе ул. Вильямса и маршала Якубовского.
- памятник Шевченко в Копенгагене разрисовали во флаг России. Посольство Украины в Дании поблагодарило коммунальные службы, которые оперативно отмыли бюст.