Нужно спасать купол. Колокольню Софийского собора ждет ремонт

Последняя реставрация колокольни проводилась 20 лет назад – занимались тогда позолотой купола и ремонтом фасадной части

В части Софийского собора пройдет реставрация. Фото: коллаж "Сегодня"

На уникальной святыне Киева – колокольне Софийского собора начнется ремонт. Как рассказали сайту "Сегодня" в Национальном заповеднике "София Киевская", сейчас начата разработка комплексного проекта на проведение ремонтно-реставрационных работ памятника архитектуры XVIII века.

"Сейчас мы делаем первые шаги: обследуем конструкцию колокольни, изучаем архивы, делаем геологические исследования. Ведется разработка комплексного проекта реставрации колокольни Софийского собора", – рассказал сайту "Сегодня" Вадим Кириленко, заместитель гендиректора по реставрационным работам Национального заповедника "София Киевская".

Зачем нужен ремонт?

В заповеднике отмечают, что за каждым их объектом ведется регулярное наблюдение.

"Колокольня давно не ремонтировалась и сейчас требуется ее комплексное обследование, чтобы начать реставрацию и ремонт. Это плановые работы. Мы подавали заявку на выделение средств. В этом году по программе "Большое строительство" нам выделили небольшую сумму – 2,4 миллиона гривен. Но этих средств достаточно, чтобы разработать комплексный проект реставрации", – рассказывает Вадим Кириленко.

Реклама

Он отмечает, что последняя реставрация колокольни проводилась 20 лет назад. В 2000 году древняя конструкция была в строительных лесах. Реставраторы занимались тогда позолотой купола и ремонтом фасадной части.

Что сделают

"Многое тогда не было сделано, например, деревянные элементы купола колокольни остались старыми. В последний раз они менялись в 1979 году. Есть места на колокольне, где замечены явные повреждение. Тот же фасад уже не ремонтировался 20 лет – это большой срок для таких зданий. Есть места, где лепнина требует укрепления и уже отслоняется краска", – рассказывает нам Вадим Кириленко.

Когда начнут работы

Как пояснили нам в заповеднике разработка проекта займет год. Приблизительно столько же будет длиться экспертиза, получение разрешений.

Реклама

Сама же реставрация колокольни начнется в 2023 году и займет два года, если будет своевременной финансирование. На время выполнения работ колокольня будет закрыта для посетителей.

Ранее мы писали: