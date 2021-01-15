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Ныряем в масках. Закроет ли локдаун проруби на Крещение в Киеве?

15 января, 19:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Госпродпотребслужбе назвали условие для работы прорубей в Киеве

По Киеву поползли слухи, что на праздник Крещения – 19 января в столице отменят традиционное купания в проруби.

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Каждый год этот ритуал превращается в массовое скопление людей на Оболонской набережной и в Гидропарке. Но теперь массовые гуляния запрещены из-за локдауна.

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Так ли это, сайт "Сегодня" узнал в Госпродпотребслужбе Киева.

"Мы не отменяли купаний на Крещение, ни в коем случае. Это, наоборот, закалка для организма человека. К тому же, Крещение – религиозный праздник. А постановлением правительства разрешается проводить такие мероприятия, но с условием соблюдения безопасной дистанции – 1 человек на 5 квадратных метров. Массовое скопление людей мы не рекомендуем, но искупаться в проруби не запрещаем", – рассказал сайту глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Больше о традициях и пользе от ныряния в прорубь читайте на нашем сайте.

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Впрочем, стоит отметить, что в Православной церкви Украины на счет ныряние в прорубь свое мнение – в ПЦУ уверены, что грехи таким образом не смыть. К тому же, в Библии ничего не говорится о подобной традиции.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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