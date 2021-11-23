О потеплении можно забыть: прогноз погоды в Киеве на 23 ноября (карта)

В этот день столицу накроет мокрый снег

Кроме осадков, ожидается сильный ветер/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 23 ноября, в Киеве прогнозируют холодную и снежную погоду. Ожидаются порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В столице Украины днем прогнозируют 1-3 градуса тепла. Ожидается мокрый снег. Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

В Карпатах выпало до метра снега

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах в субботу, 20 ноября, выпало до 1 метра снега. Утром там была температура 5 градусов мороза. В горах была очень плохая видимость – до 50 метров.

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"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 градусов, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах сугробы снега до 1 м", – говорится в сообщении.

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